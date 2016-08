Kansalaisopistolla avoimet ovet

Etelä-Karjalan kansalaisopisto (EKKO) järjestää avoimet ovet nimellä Luova lauantai 27. elokuuta kello 10─15 opistotalossa Pohjolankatu 27:ssa.

Päivän aikana taito- ja taideaineiden, kielten ja liikunnan opettajat esittelevät kurssejaan ja käyttämiään tekniikoita. Kävijät pääsevät myös kokeilemaan eri käsityötekniikoita.

Samalla voi ilmoittautua tulevan lukuvuoden kursseille.

Paikalla on parisenkymmentä kansalaisopiston opettajaa. He esittelevät taidegrafiikkaa, savitöitä, kirjontaa, posliinimaalausta, korukivenhiontaa, nypläystä, neulomista, akvarellimaalausta ja muuta kuvataidetta sekä liikuntaa. Lisäksi kävijät saavat maistiaisia taideterapiasta.

Liikunnasta tarjoillaan noin kymmenen minuutin näytöksiä. Esittelyssä ovat tansseista zumba gold, zumba ja dance toning. Kävijä voi tutustua myös piloxingiin, joka on pilatesta, nyrkkeilyä ja tanssia yhdistelevä laji.

Esittelyssä on myös lavis-lavatanssi. Se on yksin tanssittava tanssilaji, jonka tunneilla oppii eri lavatanssiaskeleita kuntoilun ohella. Flamencoonkin pääsee tutustumaan espanjalaisopettajan opastamana.

Käsitöiden puolelta kävijät pääsevät ihmettelemään kalannahkatuotteita ja keskeneräisiäkin käsitöitä. Avoimissa ovissa voi jututtaa kielten vastuuopettajia, opiston johtoa sekä ostaa thaimaalais-venäläisen kahvion antimia, muun muassa venäläisiä piirakoita ja thai-kevätrullia.

Opistotalon alakerrassa on myös kierrätyspiste, josta saa ottaa mukaan kierrätettyä tavaraa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Kansalaisopiston kursseille voi ilmoittautua verkossa ja torstaina 25.8. klo 10-17 Joutsenon S-Marketissa.