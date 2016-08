Liikuntaneuvojan ohjeilla kohti terveempää elämää

Jos kunto on päässyt repsahtamaan, motivaatio liikkumiseen hukassa tai vaa´an lukemat ikävästi nousussa, voi apua lähteä hakemaan kaupungin liikuntaneuvonnasta, jota Joutsenossa tarjotaan hyvinvointiasemalla.

Liikuntaneuvoja Kati Koivukangas ottaa sen tiloissa kerran viikossa maksutta vastaan henkilöitä, jotka haluavat kohentaa kuntoaan tai tehdä ruokavalioremontin.

– Tavallisimmin tarvetta on molempiin, toteaa Koivukangas.

Liikuntaneuvonta alkoi Joutsenossa reilu vuosi sitten. Aluksi neuvojan vastaanotto oli auki joka toinen viikko. Tarpeen ja kysynnän kasvaessa neuvontakertoja on lisätty. Nyt Kati Koivukangas on hyvinvointiasemalla tavattavissa joka tiistai.

Tie kohti terveellisempää elämää alkaa lähtötilanteen kartoituksella. Sen pohjalta laaditaan henkilökohtaiset ohjeet ja opastetaan alkuun.

– Jos kunto on päässyt kovin huonoksi, aloitetaan kevyemmin esimerkiksi vesiliikunnalla. Sitä mukaan kuin kunto nousee, lisätään harjoitusten vaativuutta.

Opastusta annetaan myös kuntosalilaitteiden käyttöön.

– Moni arastelee turhaan kuntosalille menoa. Liikuntaneuvontaryhmäläiset menevät Joutsenohallin salille yhdessä ja opettelevat ohjatusti laitteiden käyttöä. Salivuoroista maksetaan normaali kuntosalimaksu.

Liikuntaneuvonnan kirjoilla voi olla korkeintaan vuoden. Sen aikana neuvoja ja asiakas tapaavat tarpeen mukaan.

– Joku käy hakemassa ohjeet ja tilannetta katsotaan seuraavan kerran esimerkiksi puolen vuoden päästä. Jonkun kanssa soitellaan kuukausittain ja tavataan kahden kuukauden välein, kertoo Kati Koivukangas.

Tapaamiskertoja voi olla vuoden aikana kolmesta kuuteen, soittoaikoja tarpeen mukaan.

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu lähinnä työikäisille, mutta ikä ei ole este ryhmään pääsemiselle.

– Meillä on mukana hyvinkin nuoria henkilöitä, jotka haluavat elää terveellisemmin, mutta eivät osaa. Joukossa on myös eläkeikäisiä.

Tällä hetkellä liikuntaneuvontaan on noin kahden viikon jono.

– Monet haluavat tulla kesän jälkeen käymään oman tilanteensa läpi. Myöhemmin syksyllä neuvonnan piiriin pääsee hyvinkin nopeasti, kertoo Kati Koivukangas.

Ajanvaraukset Joutsenon maksuttomaan liikuntaneuvontaan: liikuntaneuvoja Kati Koivukangas, puhelin 040 481 9399.