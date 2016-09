Imatran Turvahoivan toiminta on keskeytetty

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Imatran Turvahoiva Oy:n toiminnan keskeytettäväksi toistaiseksi 2.9. alkaen.

Keskeytyksen perusteena on, että kotipalveluja ja turvapalvelukäyntejä tuottavalla yrityksellä ei ole riittävästi ammatillista henkilökuntaa palveluiden järjestämiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri vastaa korvaavien palvelujen järjestämisestä asiakkaille ja on ottanut heihin yhteyttä.