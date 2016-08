Pikku juttuja

Ajelin viime viikolla mennentullen Seinäjoelle. Sieltä bussilla Närpiöön kokoustamaan ja vähän kaupunkiin tutustumaankin.

Ajellessani kuuntelin radiota. Yksi uutinen, joka suututti, ihmetytti, oli maan työllisyystilasto. Uutisen mukaan Suomessa on tällä hetkellä 380 000 työtöntä, noin 67 000 (en ole ihan varma, kuulinko oikein) avointa työpaikkaa; työttömyysaste 14,4 prosenttia.

Missä vika? Miksi työttömät ja avoimet työpaikat eivät kohtaa?

Se on vaan kumma kuinka Pohjanmaalla on aina draivi päällä. Luovaa. Ennakkoluulotonta. Uskaltavaa. Kokeilevaa. Meininkiä, josta tulee iloiseksi, hyvälle tuulelle, intoa täyteen.

Närpiössäkin huokui vahva tekemisen meininki. Sinne oli juuri valmistunut, ihan keskustaan, ’mitistan’-kompleksi. Siinä on kulttuuri-ja konferenssikeskus ja hotelli&ravintola samassa, valoisassa rakennuksessa.

Viereen, yhdyskäytävällä, ruvetaan rakentamaan vanhusten palvelutaloa monipuolisine palveluineen.

Koulut ja ammatilliset oppilaitokset on rakennettu urheilukenttien, uimahallin ja jäähallin läheisyyteen. Näin maksimoidaan niiden helppokäyttöisyys lapsille ja nuorille koulupäivien aikana.

Kun meillä käytiin jokunen vuosi sitten kädenvääntöä Joutsenon jäähallista ja uudesta kaupunginteatterista, ehdotin useissa yhteyksissä, moneen kertaan, että rakennetaan Joutsenoon jäähalli-teatteri-kulttuurikeskus-kompleksi suljetulla lämmitys/jäähdytyskierrolla ja uusiutuvalla energialla; malliesimerkiksi maailmalle, muille.

Harmi, ettei näin tehty. Uskon edelleen, ettei se olisi maksanut sen enempää kuin nykyinen uusi kaupunginteatterimmekaan.

Närpiössä on onnistuttu hyvin myös kotouttamisessa. Valtavissa kasvihuoneissa työtekijät ovat maahanmuuttajia (=mamu). Yrittäjät kertoivat, että kantasuomalaisille (=kasu) työ ei kelpaa, tai se ei jostain syystä kiinnosta.

Työvoimapulan on pelastanut maahanmuuttajien uutterat joukot. Asuntoja kunnasta on löytynyt. Lasten koulunkäynnit on järjestetty. Kielikursseja aikuisille pidetään koko ajan. Työntekijöiden vaihtuvuus on todella vähäistä.

Kunnan työttömyysaste maan alhaisimpia. Eletään sovussa rauhaisaa rinnakkaiseloa, yhteistoimintaa, harrastuksia, jalkapalloa, rakastumisiakin.

Toissa viikolla osallistuin Lappeenranta-seminaariin, aiheena digisaatio. Puheenvuoroissa kuului useaan otteeseen: hallitseeko digisaatio meitä? Mitä siltä voimme odottaa? Millaisia mahdollisuuksia se avaa tulevaisuuteen?

Tärkein viesti oli, että pitää osata asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Täytyy osata tehdä päätöksiä tarvitsijan lähtökohdista. Digisaatio ei saa olla itseisarvo sinänsä vaan työkalu erilaisiin toimintoihin, helpottamaan rutiineja niin, että ihmiset voivat tehdä mielekkäämpiä työtehtäviä.

Onko näin? Vai käykö niin, että automaation ja digisaation kehittyessä enemmän ja enemmän, yhä useampi ihminen jää työttömäksi, jopa syrjäytyy? Todennäköisesti sekä että.

Tärkeintä kuitenkin aina muistaa ihminen kaiken takana, kaikessa.

Haluaisin uskoa, että digisaation tehokas hyödyntäminen on mahdollista, jos aina muistamme mitä varten, kenelle, millä ehdoilla ja kenen tarpeisiin sitä kehitetään.

Onko esimerkiksi asiakkaan, lapsen, tarpeista lähdetty siinä, että päivähoitoon ja esikouluun tulevat lapset pitää merkitä läsnä- ja poissaoleviksi digitaalisesti; varsinkin, kun se systeemi ei toimi moitteettomasti, on aikaa vievää, eikä ole luotettava erilaisten häiriöiden ja yhteyskatkojen takia.

Viime viikonlopun olin filosofia-seminaarissa Tuosassa. Oli mielenkiintoinen, pohdintoja herättävä ja rentouttava seminaari.

Pohdimme muun muassa aikamme ilmapiirin kovenemista, kielenkäytön karkeutta, törkeyttä toisiamme kohtaan, kollektiivisten kokemusten olemusta, itsekkyyden lisääntymistä, vanhemmuuden katoamista, uskon ja uskonnon sisältöä ja merkitystä. Kysymyksiä riittää edelleen.

Nautimme myös iloisesta yhdessäolosta, maukkaasta ruoasta, rantasaunan lempeistä löylyistä, virkistävistä pulahduksista viilenevään Saimaaseen ja hauskasta yhteislaulutuokiosta.

Pohdinnat jatkuvat. Mieli silti levänneenä avoimin mielin syksyyn.

Tuija Maaret, Tuitu, Pykäläinen

keikkatyöläinen Pulpilta