Vapo hakee uutta turvelupaa Höytiönsuolle

Vapo Oy ei peräänny aikeistaan valjastaa Höytiönsuo turvetuotantoon. Uusi ympäristölupahakemus on määrä jättää vielä tänä vuonna.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi viime keväänä Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa koskevat aiemmat päätökset ja palautti asian Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi) uudelleen käsiteltäväksi.

Avi antoi Vapolle aikaa täydentää ympäristölupahakemustaan KHO:n edellyttämällä tavalla kuluvan vuoden kesäkuun loppuun.

Ennen määräajan umpeutumista yhtiö kuitenkin peruutti itse hakemuksensa todettuaan, että hankkeen uudella tavalla toteutuksen valmistelu vie täydennykselle annettua takarajaa enemmän aikaa.

– Hakemus muuttuu entisestä sen verran paljon, että sen käsittely vaatii kokonaan uudet kuulemiset ja uudenlaista arviota. Esimerkiksi kuivatusvesien puhdistusta ja johtamisreittiä yläosalta on tarkoitus muuttaa aikaisemmasta, kertoo Vapon lakimies Martti Patrikainen.

– Katsoimme, että vanhaa hakemusta ei ollut mielekästä pitää vireillä. Uusi hakemus on tarkoitus jättää tämän vuoden aikana, Patrikainen sanoo.

Yhtiö on tänä keväänä jättänyt myös oikaisuvaatimuksen Kaakkois-Suomen alueella olevien turvatuotantoalueidensa tarkkailusuunnitelmasta.

Joutsenolaisittain tarkkailusuunnitelma koskee Konnunsuota. Vapolla on muualla Lappeenrannassa tuotannossa olevia turvesoita myös Lampsansuolla ja Huuhansuolla. Konnunsuolla tuotantokelpoista alaa on parisataa hehtaaria.

Höytiönsuolle Vapo sai sittemmin kumotun turpeennostoluvan 84 hehtaarin alueelle.

KHO katsoi päätöksessään, että tuotantoalueen pinta-alan rajoittaminen tai kuivatusvesien käsittelyn tehostaminen olisi keino vähentää turvetuotannon kuivatusvesien purkuvesistöön johtamisesta aiheutuvaa Leppäsjoen, Suokumaanjoen ja Suokumaanjärven kuormitusta.

Turvelupaa uudelleen käsiteltäessä on huomioitava myös tuotannon vaikutukset viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin, Höytiönlammen vesitalouteen ja alueen linnustoon, KHO evästi.

Lupaprosessi on jo tähän mennessä ollut pitkä. Etelä-Suomen avin 2013 myöntämä ympäristölupa kulki valitustietä ensin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä 2014, ja lopulta KHO:een asti.