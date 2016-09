Nälkäinen susilauma jahtaamaan Kultsua

Kultsu FC on pelannut nyt 276 minuuttia päästämättä omaan päähän maaliakaan, mutta tänään joukkue on kovan paikan edessä.

Kotiotteluun jolkottelee vastustajaksi Kouvolan Sudet, joka on nälkäinen. Putoaminen uhkaa kymenlaaksolaisia, jos pisteitä ei heru Joutsenostakaan.

Susilauman kärjessä näyttää hampaitaan vaarallinen Niko Nakari, joka on kaikkien Kakkosen lohkojen maalipörssin kakkonen 14 maalilla.

Kotiottelusta ovat poissa sopimuksen perusteella Valkealan Hakaan palannut maalitykki Topi Järvi sekä Andreas Cabrero ja Järven lailla neljä maalia tehnyt Juan Coca. He ovat Puerto Ricon maajoukkuetehtävissä.

– Meillä on Hakan kanssa sellainen sopimus, että Topi menee hätiin, jos Hakalla on miespula. Nyt kävi niin, päävalmentaja Kimmo Lötjönen valittelee.

Lähtökohdat Kultsun toiseksi viimeiseen kotiotteluun ovat hyvät, sillä Porvoon Futura kaatui vieraissa maalein 0–6 (0–1).

– Meillä toimi nyt sekä puolustuspeli että hyökkäys, kun saimme 16:n alueelle miehiä hyvin sisään. Kauden parasta peliä, Lötjönen arvioi.