Kaupunginhallitus hyväksyi Ikean tonttikaupan

Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi Ikean Mustolan tontista viime viikolla tekemän ostotarjouksen. Tonttikauppa vaatii vielä valtuuston siunauksen.

Kauppahinta on 10,1 miljoonaa euroa.

Tontti on kooltaan noin 21 hehtaaria ja siihen voi rakentaa 70 000 kerrosneliön vähittäiskaupan suuryksikön.

Mikäli kauppa toteutuu, ryhdytään tontille suunnittelemaan kauppa- ja palvelukokonaisuutta, jossa Ikea on yksi toimija. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan rakentamisen aloittamiseen vaikuttaa yhteistyökumppaneiden löytyminen.

Oman kauppakeskuksen rakentamissuunnitelmista Ikea on luopunut.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asian 26. syyskuuta.