Lintutornilla järeää kalustoa

Konnunsuon lintutornilla lintuharrastajat käyvät kilpavarustelua siitä, kenellä on pisin teleobjektiivi tai kaukoputki. Lintuharrastajat kohtasivat voittajansa viime viikolla, kun Maasotakoulun yhteydessä Lappeenrannassa toimiva Jalkaväkikoulu harjoitteli lintutornin asemassa. Kohteena oli peltoteillä liikkuva maaliajoneuvo. Kalustona käytettiin panssarintorjuntaohjuksen käyttöä simuloivaa laitetta, jossa ei ollut kovia piipussa.

Simulaattori on varustettu optisella suurentavalla tähtäimellä ja siinä voidaan käyttää pimeäharjoittelussa lämpökamerahakua. Simulaattori lukitsi muutaman kerran pellolla lentelevän linnun maaliksi, mutta se oli helppo erottaa oikeasta maalista.

– Konnunsuo on ihanteellinen paikka tällaiseen harjoitteluun, koska täällä on tarpeeksi avointa maastoa. Jalkaväkikoulun oppilaat käyvät täällä muutaman kerran vuodessa, mainitsi ylikersantti Oskari Kaasinen.