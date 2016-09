Seurantalojen korjausavustusten hakuaika on alkanut

Seurantalojen korjausavustuksen hakuaika on alkanut ja jatkuu 30.9. asti. Avustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin korjauksiin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Avustusta haetaan Suomen Kotiseutuliiton verkkosivuilta löytyvässä sähköisessä palvelussa tai tulostettavalla lomakkeella.

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella. Seurantalon runsas ja monipuolinen käyttö sekä omistajayhdistyksen aktiivisuus ovat tärkeitä avustusta puoltavia tekijöitä. Ratkaisevassa osassa avustuksia myönnettäessä ovat hyvät korjaussuunnitelmat.

Vuonna 2016 korjausavustusta myönnettiin 171 yhdistykselle yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Hakijoita oli 258 eri yhteisöä ja hakemusten sisältämien korjaustöiden kokonaiskustannusarvio oli yhteensä 15,1 miljoonaa euroa. Potista pääsi osalliseksi myös Joutsenon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys, joka sai 20 000 euroa työväentalon kattoremonttiin.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella helmi-maaliskuussa 2017. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että valtion talousarviossa osoitetaan tarvittavat määrärahat. Määräraha on varattu veikkausvoittovaroista.