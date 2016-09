Muistisairaus koskettaa monia

Viranomaiset ja suuri yleisö saavat lähes viikoittain pyyntöjä osallistua muistisairaiden vanhusten etsimiseen. Karkuteille ei onneksi lähde läheskään jokainen dementikko. Suuri osa elää hyvää ja turvallista elämää oikeanlaisen hoidon turvin.

Muistisairauksien arvioidaan koskettavan tavalla tai toisella ainakin miljoonaa suomalaista sairastuneiden omaiset mukaan lukien. Määrä kasvaa väestön ikääntymisen myötä.

On tärkeää tukea ja auttaa omassa kodissa asuvia muistisairaita ja heidän hoitajiaan, sillä ympärivuorokautinen asuminen hoitokodeissa on kallista niin asukkaille kuin yhteiskunnalle.

Jokaisella ihmisellä on oikeus tuntea itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi. Elämänkokemus ja sen mukanaan tuoma viisaus eivät katoa, vaikka muisti heikkenee. Eivät myöskään tunteet.

Dementoiva sairaus muuttaa sairastunutta ja vaikuttaa merkittävästi koko lähipiirin elämään. Olennaista on hyväksyä sairauden mukanaan tuoma muutos.

Vanhukset asuvat tänä päivänä yhä enemmän yksin tai pariskunnat keskenään ja kanssakäyminen nuorempien sukupolvien ei ole yhtä luontevaa ja luonnollista kuin menneinä vuosikymmeninä.

Oikeaa suhtautumista ikääntymiseen ja siihen liittyviin muistisairauksiin voitaisiin lisätä esimerkiksi lasten ja vanhusten tapaamisilla. Pienillä lapsilla ei ole samanlaisia ennakkoluuloja sairauksia kohtaan kuin aikuisilla.

Olipa muistisairas nuori tai vanha, on hän ihminen, joka kamppailee minuutensa murenemisen kanssa.

Etkö sinä tätäkään muista, on pahinta, mitä häneltä voi kysyä.