Pahimman sortin vieraslajeja

Kävin elokuun alussa Imatran Kurkisuon vanhalla kaatopaikalla, josta lehtitietojen mukaan pitäisi löytyä kaupungin pahin jättiputkipöheikkö.

Portilla huoltomies opastaa ystävällisesti eteenpäin. Maisemoidun kummun takamailta paistaa lähes kasvittomia alueita, joilla lojuu sikin sokin kuolleita putkia.

Myrkkyjä ei ole säästelty, kun vieraslajin kimppuun on isketty tosissaan. Kasvi ei kuitenkaan luovuta helpolla. Lasken ’pieniä’ lehtiruusukkeita satamäärin, mutta miehen mittaan venyviä kukkavanoja ei ole yhtään.

Jättiputken torjumisen kannalta on hyvä, ettei uusia siemeniä enää muodostu. Jopa kolmemetrinen kasvi voi tuottaa yli 100 000 siementä, joiden itämiskyky säilyy maaperän siemenpankissa vuosia.

Kurkisuon kaltaisilla elinpaikoilla on löydetty jopa 9 000 siementä neliömetriltä. Sieltä uusia torjuttavia riittää jopa kahdeksan vuoden päähän.

Tällä kertaa harmittelen myrkyttäjien säntillisyyttä. Kukkavanojen puuttuessa ei löydy hedelmiä, joista jättiputkilaji olisi paremmin tunnistettavissa.

Pelkistä lehdistä lajin määrittäminen on jopa mahdotonta, varsinkin kun lajit voivat risteytyä keskenään. Kurkisuon kasvit näyttävät äkkiseltään persianjättiputkelta.

Eurooppaan jättiputkia on tuotu Kaukasian vuoristojen puurajan tuntuman vehreistä laaksoista pihojen koristeeksi.

Venäjällä meheviä ja nopeakasvuisia jättiputkia on viljelty myös karjan rehuksi, sillä eläimet eivät hätkähdä kasvimyrkyistä, psoraleeneista ja furanokumariineista.

Maidossa niiden kitkerä maku kuitenkin tuntuu, sanoo Kurkisuon huoltomies kerrottavan.

Suomessa jättiputkien karkulaisesiintymiä epäillään olevan jo kymmeniä tuhansia. Kasveja on tavattu Kittilässä asti.

Puutarhakarkulaiset ovat yleensä kaukasian- tai persianjättiputkea. Kolmas laji armenianjättiputki on levittäytymässä Suomeen omin päin itärajan takaisilta laidunmailta.

Lajia on Venäjällä sekä pelloilla että tienvarsilla. 1990-luvulla näimme, kuinka heinälastia kuljettaneesta kuorma-autosta suorastaan satoi jättiputken siemeniä tienvarteen.

Tänä kesänä keräsin muutamia jättiputkinäytteitä Nuijamaantien varresta. Kaikki kasvit olivat Venäjältä tulevan kaistan puolella.

Helsingin yliopiston Kasvimuseon asiantuntijat osannevat kertoa myöhemmin, olivatko siinä ensimmäiset dokumentoidut museonäytteet suomalaisesta armenianjättiputkesta.

Vaikka varmennettuja esiintymiä ei vielä tunneta, kasvi mainitaan Maa- ja metsätalousministeriön tuoreessa tiedotteessa ’Nämä vieraslajit pitää torjua’.

Euroopan unionin luettelo haitallisista vieraslajeista tuli voimaan 3.8.2016. Luettelossa mainittujen eläinten ja kasvien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty.

Yhteensä 37 lajin joukossa ovat sekä persianjättiputki että armenianjättiputki. Näitä ei saa enää tarkoituksellisesti kasvattaa kiinteistöllä.

Luontoon rynnistäessään jättiputket uhkaavat paikallisia eliöyhteisöjä nopealla kasvullaan ja aggressiivisella levittäytymisellään.

Meillä ei ole kasvia, joka pystyisi kilpailemaan jättiputken kanssa, eikä putkella ole merkittäviä luontaisia tuholaisia. Jopa lupiini jää nopeasti jättiputken jalkoihin.

Ihmisille lisäharmina ovat kasvien aiheuttamat ihovauriot.

Jättiputket aiheuttavat fytofotodermatiittia. Kyseessä on kasvien sisältämien kemikaalien (psoraleenien) ja ultraviolettisäteilyn (UV) yhdessä aiheuttama rakkulainen reaktio. Jättiputkesta ei todellakaan ole puhallusputkeksi!

Kun kasvinestettä imeytyy ihoon, aurinkoaltistus saman päivän kuluessa käynnistää reaktion.

Iho voi punoittaa juosteittain jo saman päivän iltana, todennäköisemmin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä. 1–3 päivän kuluessa punoittaviin juosteisiin voi kehittyä rakkuloita.

Reaktio on voimakkaimmillaan kolmantena päivänä. Iho-oireet parantuvat 3–4 viikossa, mutta jättävät jälkeensä tumman pigmentin, joka vaalentuu muutamassa vuodessa.

Jos näet jossakin jättiputken, tee hyvä ympäristöteko ja hävitä se.

Kimmo Saarinen

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin johtaja.