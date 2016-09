Esteettä eteenpäin

Suomi ratifioi kesäkuussa YK:n vammaisia koskevan yleissopimuksen. Sen mukaan vammaisille henkilöille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet muiden henkilöiden kanssa päästä fyysiseen ympäristöön, kuljetuksiin ja viestintään.

Tavoite on haastava ja paljon on vielä tehtävää, todettiin Joutsenon Invalidien 70-vuotisjuhlan puheenvuoroissa. Ei vähiten siksi, että vammoja on monenlaisia. Liikunta-, kehitys- tai näkö- ja kuulovammaiset kamppailevat kukin omien ongelmiensa kanssa arjesta selviytyäkseen.

Invalidiliiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat esteettömyyteen ja sen edistämiseen myönteisesti. Hidasteita asian eteenpäin viemiselle ei pitäisi – eikä saisikaan – olla, mikäli lähtökohtana pidetään liiton visiota yhdenvertaisesta ja esteettömästä Suomesta vuoteen 2020 mennessä. Aika on varsin lyhyt.

Uusissa hankkeissa esteettömyys on helppo ja järkevä toteuttaa, sillä se helpottaa muidenkin käyttäjien tarpeita. Vanhojen rakennusten ja liikenneväylien korjaukset ovat ongelmallisempia.

Parhaaseen lopputulokseen tässä päästään, jos kuunnellaan käyttäjiä herkällä korvalla. Myös esteettömyydestä kärsivien tulee olla aktiivisia.

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto on joutsenolaisten väylä saada äänensä kuuluviin. Vinkkejä turhien esteiden poistamiseksi kannattaa viedä sen kautta eteenpäin.

Niiden ei tarvitse välttämättä olla suuria. Portaiden korvaaminen luiskalla tai parkkiruudun suurentaminen voi olla kiinni vain siitä, että kukaan ei ole huomannut asiaa.

Vamma ei saa olla ylitsepääsemätön este osallistua sujuvaan työntekoon, harrastuksiin tai kulttuuririentoihin.