Hallitus kurittaa jälleen lapsiperheitä

Olemme voineet olla tyytyväisiä siitä, että hallitus perui esittämänsä 22 prosentin päivähoitokorotukset. Tällä oli suuri merkitys monelle perheelle.

Tästä syystä on todella käsittämätöntä, että hallitus esittää jälleen uusia heikennyksiä työttömien perheille ja opiskelijaperheille.

Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus voi tarkoittaa keskituloiselle työntekijälle jopa 4 500 euron menetystä vuosittain.

Tämän lisäksi hallitus esittää lukuisia Kelan etuuksien leikkauksia kotihoidontuesta ja lapsilisistä lähtien.

Näillä toimenpiteillä hallitus lisää jälleen lapsiperheiden eriarvoisuutta ja heikentää kaikkein pienituloisempien perheiden elämäntilannetta.

Suomessa on noin 45 000 perheellistä opiskelijaa, heistä noin 60 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. Nyt hallitus heikentää heidän asemaa entisestään.

Hallitus leikkaa opintotukea 26 prosenttia, pakottaa opiskelijat ottamaan lainaa toimeentulonsa turvaamiseksi. Hallitus ei huomioi tässä tilanteessa millään tavalla perheellisten opiskelijoiden huoltajuusvastuuta.

Tämän seurauksena opiskelija perheiden köyhyys syvenee entisestään.

Tämä pakottaa perheellisen opiskelijan menemään töihin, jolloin riskinä on, että hänen opintonsa viivästyy tai keskeytyy kokonaan. Muiden Pohjoismaiden opintotuessa on käytössä joko lapsi- tai huoltajakohtaiset korotukset, Suomi on ainoa maa jossa huoltajakorotusta opiskelijaperheille ei ole.

Tästä syystä olen useaan otteeseen esittänyt huoltajakorotuksen palauttamista ja työn ansaintarajan helpottamista perheellisille opiskelijoille.

Nykyisillä toimenpiteillä hallitus ohjaa opiskelijoita opiskelemaan perheettömänä ja opiskelun päätyttyä perustamaan perheen. Onko sekään mitenkään kustannustehokasta, varsinkin kun lapsimäärä maassamme laskee vuosi toisensa jälkeen?

Lasten köyhyys on erilaista kuin aikuisten. Harrastusten ja tavaroiden puute voi aikuisellekin olla rankkaa.

Lapselle ja koululaiselle niiden saamatta jääminen saattaa merkitä täyttä ulos sulkemista omasta kaveripiiristä.

Köyhyys periytyy ja pienituloisten perheiden lapset oppivat jo varhain tyytymään koko elämässään vähempään. Tämän vuoksi perheiden aseman kiristäminen on yksi pahimmista iskuista ihmisten väliselle tasa-arvolle.

Meillä on varaa ja mahdollisuus parantaa pienituloisten lapsiperheiden tilannetta, kyse on arvovalinnoista. Hallituksen tulisi peruuttaa varakkaille tehdyt veronalennukset ja panostaa perheisiin niiden sijaan.

Anneli Kiljunen

kansanedustaja (sd.)