Musiikkia ja runoja Kontufolkin klubi-illassa

Kontufolkin historian ensimmäinen klubi-ilta lähestyy. Parikkalan Patsaspuistossa lauantaina 17.9. järjestettävässä illassa kuullaan musisoinnin ohella kolmen Helsinki Poetry Connectionin jäsenen runoja. Sanataidetta patsaiden keskellä tarjoavat helsinkiläinen Poetry Jam -klubien keskushahmo Kasper Salonen, Joutsenossa varttunut moninkertainen Helsingin Poetry Slam -kilpailun voittaja Juho Nieminen sekä Runopuulaakin tämän vuoden Suomen mestari Juho Kuusi.

Tapahtuma alkaa 16.30. Kuningas Yrjö aloittaa soittonsa klo 17.00, jonka jälkeen lavan valtaavat runoilijat. Jukka Nousiainen bändeineen esiintyy ilta seitsemän aikoihin.

Puistossa on tarjolla pop-up-kojusta hampurilaisia sekä Kontufolkin ja Patsaspuiston tuotteita, joita voi ostaa käteistä vastaan. Klubilla on myynnissä myös pieni erä näppejä polttelevan tuoretta Jukka Nousiainen -levyn vinyyliversiota! Tapahtumaan on vapaaehtoinen pääsymaksu. Lisätietoja tapahtumasta löytyy syysklubin Facebook-sivulta.