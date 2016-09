Matleena Ahtiainen puolimaratonin voittoon

Joutsenon Kullervon Matleena Ahtiainen piti aiemmin kesällä antamansa lupauksen ja juoksi 35. Kullervo-Maratonin naisten puolimaratonin voittoon.

Voittoaika 1.24.20 on Matleenan uusi ennätys. Ennätysaika parani reilulla puolella minuutilla. Syksyn aikana Matleenan tavoitteena on juosta vielä muutamia puolimaratoneja. Osallistuminen talvijuoksuihin on harkinnassa.

Miesten maratonin nopein oli Lappeenrannan Urheilu-Miesten Olavi Kotro. Naisten täyspitkän matkan voitti saman seuran Kaisa Sorsa.

Aamuyön tunteina maratonin taivalsi myös Joutsenon Kullervon Jaakko Lehtonen, joka viisituntisen urakkansa jälkeen siirtyi toimitsijatehtäviin.

35. Kullervo-Maraton 17.9.2016

Maraton Miehet yleinen (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Olavi Kotro, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 2.59.03, 2) Markus Kuukka, Tampere, 3.42.14, 3) Juho Peltola, WilllTri, Lappeenranta, 3.43.36, 4) Atte Kiianen, Helsinki, 3.45.50, 5) Jarno Paajanen, Lappeenranta, 3.54.09, .

Maraton Miehet 35 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1) Jukka Kasanen, Saimaanharju, 3.07.59, 2) Jussi Ruokolainen , DDR, 3.56.05, 3) Arto Leppänen, Juoksun Wuoksi, 4.10.26, Jani Laukkarinen, Savitaipale, Kesk., .

Maraton Miehet 40 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Juhani Riutta, Kaukaan Lyly, 3.09.42, 2) Timo Ronkainen, Pääesikunta, 3.12.47, 3) Petteri Rantala, Avant Tecno Oy, 3.17.02, 4) Olli-Pertti Kojo, Mikkeli, 3.38.58, 5) Petri Melander, Lappeenranta, 4.08.53, .

Maraton Miehet 45 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1) Tero Vihanta, Kenttäurheilijat 58, 3.07.26, 2) Veli-Matti Suoranta, Lappeenranta, 3.57.56, Timo Jääskeläinen, Espoon Tapiot, Kesk., .

Maraton Miehet 50 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Simo Pulkkinen, Punkaharju, 3.26.48, 2) Jari Turunen, Nunnauuni Oy, 3.27.37, 3) Eero Mällönen, Joutsa, 3.29.56, 4) Mikko Perttula, Hämeenkoski, 3.39.59, 5) Harri Rantonen, Käsivarren Marhaajat, 3.41.21, 6) Jyrki Joutsenjärvi, Iitti, 3.50.31, 7) Olavi Salo, Nunnauuni Oy, 3.58.58, 8) Jari Tiimo, Pulpin Pojat, 4.08.19, .

Maraton Miehet 55 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Eka Partanen, Rauhalahti Road Runners, 3.49.14, 2) Osmo Pekki, Karjala Triathlon, 3.59.22, 3) Emil Taipale, Triathlon Club Heinola, 4.01.56, 4) Heikki Kivelä, Kälviän Tarmo/100MC.fi, 4.22.25, .

Maraton Miehet 60 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Kari Sairanen, Imatran Urheilijat, 3.37.44, .

Maraton Miehet 65 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Heikki Koso, Kouvola, 3.27.44, 2) Pekka Sairanen, Kymin Suunnistajat, 3.37.44, 3) Heikki Koskinen, Lappeenranta, 4.32.07, 4) Juha Holopainen, Joensuu, 4.37.18, 5) Jaakko Lehtonen, Joutsenon Kullervo, 5.06.05, .

Maraton Miehet 70 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Hannu Kosonen , Kerimäen Kuntoilijat, 4.42.41, 2) Lasse Lappalainen, Mikkeli, 6.13.36, 3) Kalevi Saukkonen, V-Suomen Veteraaniurheilijat, 6.54.12, .

Maraton Miehet 75 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Onni Siltala, Myllykosken Kilpa-Veljet, 6.13.36, .

Maraton Naiset yleinen (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Kaisa Sorsa, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 3.48.57, 2) Tarja Tiirikainen, Taipalsaari, 4.58.47, 2) Kirsti Ström, Taipalsaari, 4.58.47, .

Maraton Naiset 35 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Elina Kuikka, Lappeenranta, 5.08.10, .

Maraton Naiset 40 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Johanna Lindholm, Lovisa Tor, 2.54.17, 2) Sari Pulkkinen, PuiU Maratonklubi, 3.49.15, 3) Eija Matilainen, Lappeenranta, 3.54.11, .

Maraton Naiset 50 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Hilkka-Liisa Mieho, PuiU Maratonklubi, 3.54.53, .

Puolimaraton Miehet yleinen (Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Markus Hämäläinen, Haminan Ponteva, 1.16.41, 2) Simo Hämäläinen , Joensuun Kataja, 1.19.24, 3) Mikko Syren, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.19.51, 4) Heikki Vento, Taipalsaaren Veikot, 1.20.10, 5) Petteri Pyyhtiä, Korven Honka, 1.20.46, 6) Tero Koivisto, Lappeenranta, 1.23.05, 7) Hannu Vento, Vantaa, 1.27.19, 8) Jukka Reponen, FMR, 1.28.16, 9) Lauri Niemi, Lappeen Riento, 1.29.17, 10) Taavi Kork, Piha- ja Puistotyö Kohonen, 1.31.00, 11) Otto Lallo, Luumäki, 1.31.49, 12) Juho Montonen, Joutsenon Kullervo, 1.34.09, 13) Matti Lankinen, Helsinki, 1.36.40, 14) Marko Innanen , Huttulan Pulloveikot, 1.37.28, 15) Iikka Voutilainen, Lappeenranta, 1.40.28, 16) Juhana Repo, WillTri, Lappeenranta, 1.41.25, 17) Juha Honkanen, Lappeenranta, 1.42.15, 18) Riku Buuri, Lemi, 1.42.36, 19) Ville Tulkki, WillTri, Lappeenranta, 1.43.08, 20) Mikko Viholainen, HP Team, 1.44.30, 21) Ari Pasanen, Lemi, 1.45.35, 22) Joni Myyryläinen, Lappeenranta, 1.46.00, 23) Harri Haavisto, WillTri, 1.46.41, 24) Tommi Pöllänen, Lappeenranta, 1.50.16, 25) Ville Metsälä, Hollola, 1.50.50, 26) Tomi Malinen, HP Team, 1.51.09, 27) Tomppa Jurvanen, HP Team, 1.51.44, 28) Jani Rikkilä, Joutseno, 1.53.34, 29) Pentti Pakarinen, Imatra, 1.54.58, 30) Aleksi Tikkanen, Kemira Chemicals, 1.57.25, 31) Timo Lampi, Lappeenranta, 1.59.33, 32) Juha-Petteri Pasma, Rajan Urheilijat, 2.02.57, 33) Matti Piispanen, Imatra, 2.03.31, 34) Ville Junna, Imatra, 2.04.51, 35) Jani Havesto, Kotka, 2.05.07, 36) Matti Peltola, Hattula, 2.07.50, 37) Tero Gök, Lappeenranta, 2.08.13, 38) Joni Homanen, HP Team, 2.09.13, 39) Jussi Malinen, Team Ultima Beavers, 2.10.29, 40) Panu Karhu, HP Team, 2.12.14, 41) Gitesh Patel, Skinnarilan Dynamo, 2.34.04, 42) Marko Silvennoinen, HP Team, 3.03.34, .

Puolimaraton Miehet 40 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Mikko Turtiainen, Lappeenranta, 1.20.03, 2) Pasi Marttinen, Huru-Ukot, Mikkeli, 1.23.25, 3) Jani Kiuru, Raja-Karjalan Suunnistajat, 1.25.04, 4) Mikko Hyrkäs, HP Team, 1.25.08, 5) Ismo Keskisaari, Lappeenranta, 1.25.30, 6) Jouni Karppi, Rauhalahti Road Runners, 1.27.27, 7) Tomi Huttunen, Korven Honka, 1.27.59, 8) Tapani Raatikainen, Hämennlinnan Tarmo, 1.28.12, 9) Tomi Siiskonen, Kaukaan Lyly, 1.28.24, 10) Ari Kinnunen, Savonlinna, 1.29.22, 11) Jari Friman, Kuerjoen Ryske, 1.31.09, 12) Sami Sikanen, PePo, 1.32.10, 13) Mikko Nieminen, Imatra, 1.33.07, 14) Petri Kotonen, Joutseno, 1.36.04, 15) Jarmo Saareks, Lappeenranta, 1.42.05, 16) Jari Tamski, Team Fysioniska, 1.43.05, 17) Tuomas Perälä, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.43.37, 18) Pekka Raatikainen, Joutsenon Atlas, 1.43.56, 19) Janne Määttänen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.44.46, 20) Arttu Laine , HP Team, 1.45.48, 21) Markus Lankinen, Lappeenranta, 1.46.26, 22) Simo Räty, Savonlinna, 1.46.34, 23) Toni Mörsky, Lahden Työväen Hiihtäjät, 1.48.47, 24) Mika Laine, Luumäki, 1.50.17, 25) Juha Haapiala, Savonlinna, 1.51.52, 26) Topi Järvenpää, HP Team, 1.54.57, 27) Mika Tynkkynen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.58.19, 28) Tommi Härkönen, Lappeenranta, 1.59.15, 29) Pasi Nousiainen, Parikkala, 1.59.58, 30) Tomi Pakkanen, L:rannan Rakennusinsinöörit ry, 2.02.45, 31) Petri Leppänen, Team Ultimate Beavers, 2.10.28, 32) Mikko Partanen, Lappeenranta, 2.17.38, .

Puolimaraton Miehet 50 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Markku Kaarlela, Kotka, 1.18.36, 2) Vesa Venäläinen, Joutsenon Kullervo, 1.22.30, 3) Pentti Eronen, Juuan Jänne, 1.24.40, 4) Timo Miekka, Häjyt, 1.31.07, 5) Pertti Jäppinen, Porvoon Urheilijat, 1.37.22, 6) Vesa Pirjola, Ohkolan Oka, 1.37.58, 7) Jukka Majander, Porvoon Urheilijat, 1.39.09, 8) Arto Muhonen, Sulkavan Urheilijat -41, 1.40.58, 9) Peter Ståhl, IF Sibbovargarna, 1.42.35, 10) Jyrki Kalenius, Niemilammen Nylkyt, 1.42.51, 11) Pasi Ahvonen, Ala-Mustolan Dynamiitti, 1.42.55, 12) Ari Ylärakkola, Hyötypaperi, 1.43.51, 13) Anssi Paakala, KPK 24/7, 1.44.37, 14) Jyrki Saareks, Lappeenranta, 1.44.41, 15) Juri Kuokkanen , INUS, Lpr, 1.48.59, 16) Ari Vasara, HP Team, 1.51.20, 17) Pasi Torri, Lappeenranta, 1.53.04, 18) Ari Sinkko, Takomorunners, 1.57.01, 19) Aimo Kautto, Luumäki, 1.57.12, 20) Markku Mononen, Joutseno, 2.00.12, 21) Tapani Sarin, Imatra, 2.02.12, 22) Antti Haaja, Lappeenranta, 2.02.19, 23) Pekka Orpana, HP Team, 2.06.45, 24) Ilpo Niemi, Ylämaan Pyrkijät, 2.08.08, 25) Markku Uimonen, Parikkalan Urheilijat, 2.12.53, .

Puolimaraton Miehet 60 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Pertti Leinonen, Kitee, 1.24.30, 2) Kauko Kuningas, Anjalan Liitto, 1.26.15, 3) Martti Valkeapää, Joutsenon Kullervo, 1.28.26, 4) Juhani Kärkkäinen, Polvijärven Vauhti, 1.34.46, 5) Lauri Jaatinen, Imatran Urheilijat, 1.38.20, 6) Veikko Kosonen, Parikkala, 1.38.49, 7) Arvo Hynynen, Juuan Urheilijat, 1.41.36, 8) Pekka Lindqvist, Raja-Karjalan Suunnistajat, 1.46.24, 9) Taisto Kumpula, Parikkala, 1.46.27, 10) Markku Laurikainen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.50.21, 11) Raimo Simanainen, Juuan Urheilijat, 1.53.41, 12) Aimo Korkalainen, Pielisen Kiertäjät, 1.54.24, 13) Raimo Sutela , Kuusankoski, 1.58.39, 14) Keijo Marttinen, Joutseno, 2.02.03, 15) Jorma Sipilä, Elimäen Vauhti, 2.04.57, 16) Jukka Tavi, Imatra, 2.06.16, 17) Veikko Siitonen, Lappeenranta, 2.16.56, 18) Juhani Huovila, Kouvola, 2.25.09, 19) Hannu Kotonen, Joutseno, 2.56.10, .

Puolimaraton Miehet 70 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Pentti Kuutti, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.43.22, 2) Markku Puranen, Valkeala, 1.44.49, 3) Raimo Tanttu, Hirvensalmi, 2.01.33, 4) Yrjö Vihma, Sporttiveteraanit, 2.13.12, 5) Arto Kähärä, Lappeenranta, 2.13.52, 6) Seppo Joukanen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 2.38.17, 7) Urpo Ikävalko, Imatran Urheilijat, 3.14.57, .

Puolimaraton Naiset yleinen (Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Matleena Ahtiainen, Joutsenon Kullervo, 1.24.20, 2) Aira-Maarit Immonen, Varpaisjärven Vire, 1.25.30, 3) Emma Hakala, Helsingfors IFK, 1.29.59, 4) Heidi Horttanainen, Imatran Urheiljat, 1.33.07, 5) Mira Leskinen, Heinola, 1.38.59, 6) Mira Kiuru, Lappeenranta, 1.42.01, 7) Paula Metsälä, Imatran Urheilujat, 1.42.57, 8) Inari Tamski, Team Fysioniska, 1.43.46, 9) Henna Haukka, Parikkalan Urheilijat, 1.46.56, 10) Johanna Ukkonen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.49.41, 11) Miia Jalonen, Simpeleen Urheilijat, 1.50.53, 12) Johanna Haapsaari, Joutsenon Hölkkääjät, 1.54.55, 13) Elina Soon, Turku, 1.56.43, 14) Laura Isopoussu, Lappeenranta, 1.56.46, 15) Minna Hjelt-Seppälä, Lappeenranta, 1.57.01, 16) Susanna Ahonen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.57.15, 17) Essi Laivo, Luumäki, 1.57.58, 18) Jasmin Sarin, Espoo, 1.58.07, 19) Saila Uusitalo, Lappeenranta, 1.59.37, 20) Lumikki Paananen, Lappeenranta, 1.59.54, 21) Sanna Laine, Luumäki, 2.01.19, 22) Noora Rantanen, Lappeenranta, 2.03.32, 23) Iida Nuutinen, Imatra, 2.04.59, 24) Sorella Aronen, Imatra, 2.05.04, 25) Sanna Berg, Parikkala, 2.05.27, 26) Sanna Kukkura, Simpele, 2.05.41, 27) Titta Savolainen, Imatra, 2.06.22, 28) Tarja Nakko, Valkeala, 2.06.24, 28) Tanja Buuri, Lemi, 2.06.24, 30) Mari Sund, Imatra, 2.07.55, 31) Hanna Gök, Lappeenranta, 2.08.13, 32) Johanna Muhonen, Joutseno, 2.09.33, 33) Maarit Haarala, Lappeenranta, 2.10.17, 34) Minttu Sallinen, Helsinki, 2.10.50, 35) Rebekka Rainio, Kauniainen, 2.11.13, 36) Kirsi Manninen, Simpeleen Urheilijat, 2.16.13, 37) Elina Mustonen, Joutseno, 2.20.14, 38) Teija Hyvärinen, Imatra, 2.20.27, 39) Elina Rintee, Joutseno, 2.21.05, 40) Sonja Salin, Lappeenranta, 2.21.15, 41) Satu Ihander, Lappeenranta, 2.22.27, 42) Paula Kotro, Luumäki, 2.40.15, 42) Anja Kotro, Saimaanharju, 2.40.15, .

Puolimaraton Naiset 19 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Nina Lindqvist, Joutsenon Kullervo, 2.03.23, .

Puolimaraton Naiset 40 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Sari Mäkinen, , 1.29.52, 2) Päivi Koivistoinen, Imatra, 1.45.20, 3) Sanna Savikkomaa, Kuopio, 1.45.27, 4) Niina Teittinen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.48.06, 5) Ulla Heimonen, Joutsenon Kullervo, 1.52.09, 6) Eija Pekonen, Parikkalan Urheilijat, 1.56.01, 7) Tiina Rapanen, Imatra, 1.56.49, 8) Satu Pulkkinen, Punkaharju, 1.59.11, 9) Minna Matikainen, Imatra, 2.02.18, 10) Tiina Ihalainen, Lappeenranta, 2.03.36, 11) Marika Lehvonen, Lappeenranta, 2.04.11, 12) Sanna Elina Tiainen, Lahti, 2.05.08, 13) Minna Hurskainen, Lappeenranta, 2.05.25, 14) Anne Lankinen, Lappeenranta, 2.06.45, 15) Tuula Ilvonen, Joutseno, 2.10.47, 16) Minna Parikka, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 2.27.18, 17) Lotta Ruottinen, Lappeenranta, 2.29.45, .

Puolimaraton Naiset 50 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Arja Härmä, Kestävyyttä pintakaasulla 24/7, 1.43.03, 2) Tarja Kuningas, Luumäki, 1.43.10, 3) Mirja Kujala, Imatran Urheilijat, 1.43.52, 4) Tuula Voutilainen, Porvoon Urheilijat, 1.44.36, 5) Tuula Pihlajaniemi, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.48.01, 6) Tarja Huikuri-Salo, Joensuu, 1.49.49, 7) Kristiina Timperi, Lappeenrannan Urheilu-Miehet, 1.51.01, 8) Minna Lundan, Imatra, 2.02.17, 9) Helena Aronen, Rauhalahti Road Runners, 2.03.00, 10) Sari Peltonen, Imatra, 2.05.06, 11) Outi Rantatulkkila, Papan Kuntoklubi, 2.08.10, .

Puolimaraton Naiset 60 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1) Riitta Turunen, Lappeenranta, 1.48.25, .