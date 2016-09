Paperilta vai ruudulta?

Paikallislehti Joutseno täyttää tällä viikolla 50 vuotta. Paperinen paikallislehti on pitänyt pintansa, vaikka toisinkin on uumoiltu.

Verkkolehteä kehitetään rinnan paperilehden kanssa. Maailmalla joidenkin painettujen lehtien kehittäminen on jo kokonaan lopetettu tai niitä on lakkautettu ja tarjonta on siirtynyt verkkoon.

Mistä sinä mieluiten luet lehtesi vai luetko lehtiä lainkaan?

