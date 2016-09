Erikoisasemassa

Kun Joutseno-lehti vuonna 1966 perustettiin, oli suuri osa tänäänkin ilmestyvistä lehdistä olemassa. Sanomalehtien lukemisella on Suomessa pitkät ja vankat perinteet.

Kun itse 1970-luvun puolivälissä olin uravalinnan kynnyksellä, muistan lukion äidinkielen opettajan ennakoineen, että lähitulevaisuudessa uutisia luetaan televisioruudusta. Näin kävikin. Ennen nettiuutisten läpimurtoa teksti-tv:llä oli laaja lukijakunta ja paljon seuraajia.

Lehtikuolemien ennustettiin lisääntyvän, kun sähköinen tiedonvälitys löi itsenä läpi; kun mummot ja papat ryhtyivät tilaamaan näköislehtiä ja loivat itselleen profiileja facebookiin.

Kuolemia on tullut, on tullut myös lehtien yhdistymisiä. Mutta yhtä kaikki: paperille painettu sanomalehti on pitänyt pintansa.

Se on tarkoittanut lehden tekijöille työtä, työtä ja taas työtä. Verkkouutiset ja sosiaalinen media ovat tulleet jäädäkseen. Kehityksessä on myös paikallislehtiväen pysyttävä mukana.

Myönteistä asiassa on, että nyt myös kerran viikossa ilmestyvällä lehdellä on verkkosivujensa ansiosta mahdollisuus nopeaan uutisointiin. Keskiviikon iltapäivän tapahtumat voi kertoa jo samana päivänä sen sijaan, että ne julkaistaisiin lehdessä reilun viikon päästä. Paperille painettu lehti on silti edelleen Joutseno-lehden päätuote, jota verkkosivut ja muu nettiuutisointi tukevat.

”Joutseno on joutsenolaisten ja joutsenolaisuuden äänenkannattaja, joka pyrkii täyttämään ne aukot viestinnässä, joita näihin saakka on esiintynyt. Näin saadaan paikkakunnalle eri yhteisöjen kauan kaipaama yhdysside ja tätä tietä on mahdollista myös entistä selvemmin keskustella ja ottaa kantaa joutsenolaisten omiin asioihin ja erittäinkin nähdä tämän paikkakunnan pyrkimykset entistä selvempänä kokonaisuutena”, kertoi uunituore lehti tasan 50 vuotta sitten.

”On tosiasia, että joutsenolaiset ovat niitä harvoja Suomessa olevia kuntalaisia, joilla on oma lehti. Lehti, joka käsittelee vain ja ainoastaan oman kunnan rajojen sisäpuolella tapahtuneita asioita ja ilmiöitä. Joutsenolaisuuden, me-hengen ja omanarvontunnon kohottaminen ja ylläpitäminen ovat olleet ja ovat edelleenkin yksi Joutseno-lehden tärkeimmistä tehtävistä yhä monimutkaistuvassa ja alati riitaisemmaksi käyvässä maailmassa. Ne ovat kuitenkin arvoja,joiden säilyminen on kiinni yksinomaan joutsenolaisista itsestään”, sanaili päätoimittaja Heikki Räty neljännesvuosisata sitten.

Pohja, jolta lehti on ponnistanut on säilynyt samana läpi vuosikymmenten. Jos on ollut harvinaista, että yhdellä kunnalla on oma lehti, on vieläkin harvinaisempaa, että yhdellä kaupunginosalla on oma, tilattava paikallislehti. Joutsenolaiset ovat edelleen erikoisasemassa, samoin Joutseno-lehden tekijät.

Ilman menneisyyttä ei ole tulevaisuutta. Lähdemme kohti tulevia vuosia uskoen vakaasti, että Joutseno-lehdellä on edelleen paikkansa muuttuvassa lehti- ja mediakentässä.