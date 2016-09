Hallitus romuttaa vanhusten oikeuden hyvään elämään

Hallitus romuttaa koko vanhuspalvelulain perustan, jos se aikoo laskea hoitajamitoitusta sekä heikentää hoitajien geriatrista moniammatillista osaamista. Hallitus perustelee näitä säästötarpeilla.

Esitykset eivät ole perusteltuja, sillä hoitajien geriatrisen osaamisen vahvistamisella sekä kuntoutuksella parannetaan ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Tämä ei lisää kustannuksia vaan päinvastoin.

On käsittämätöntä, että hallitus hakee säästöjä heikentämällä henkilöstömitoitusta. Alan asiantuntijat toteavat, ettei se ole mahdollista.

Jo nyt toistuvasti raportoidaan siitä, miten hoitajia on liian vähän ja vanhukset jäävät kiireessä jopa heitteille. Jokainen ymmärtää, että ikääntynyttä ihmistä on mahdotonta hoitaa kunnioittavasti, jos työpäivän läpi on juostava ja jokaisesta sekunnista tingittävä. Tämän vuoksi hoitajamäärää ei saa laskea.

Hallitus on myös viemässä ikäihmisiltä oikeuden vastuutyöntekijään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhuksella ei ole jatkossa työntekijää, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti hänen hyvinvoinnistaan ja eduistaan.

Eniten päätös sattuu niihin ikäihmisiin, joilla ei ole lähiomaisia huolehtimassa oikeusturvasta eikä oikeanlaisesta palvelun saannista.

Tämän kaiken lisäksi hallitus on vielä päättänyt, ettei yli 75-vuotias vammainen saa enää vammaispalvelulain mukaisia palveluja. Tilanne on käsittämätön. Ei vammaisuus katoa, kun ihminen täyttää 75 vuotta.

On todella epäinhimillistä, että heikossa asemassa olevat ja monesti myös puolustuskyvyttömät vanhukset ja vammaiset laitetaan yhteiskunnan leikkausten maksajiksi. Samalla hallitus kohdistaa helpotuksia hyvätuloisille miljoonaperinnön saajille.

Esitykset edustavat hyvin epäoikeudenmukaista ja järkyttävää politiikkaa hallitukselta.

Anneli Kiljunen

kansanedustaja (sd.)