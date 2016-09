Asiaa Tiurusta

En enää voinut olla ottamatta kantaa ja julkituomatta mielipidettäni Lappeenrannan kaupungin kaupunginjohtajan, virkamiesten ja poliittisten päättäjien pätemättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä entisen Tiurun sairaalan hoitamisessa ja myynnissä.

Sitä en osaa sanoa, miten asiaa pitäisi hoitaa – tai olisiko parempi sanoa, miten olisi pitänyt hoitaa –, mutta sen osaan sanoa, ettei kuitenkaan näin, kuin sitä on hoidettu: rakennus on päästetty rapistumaan täydellisesti käyttökelvottomaksi.

Rapistuminen ei ole tapahtunut hetkessä, vuodessa ja kahdessa. Käsitykseni mukaan kaikki on saanut alkunsa, kun Joutseno liitettiin Lappeenrantaan.

Kysynkin, kenen on hoitovastuu Tiurun sairaalan kiinteistöstä? Nämä henkilöt olisi ehdottomasti asetettava henkilökohtaiseen vastuuseen tehtäviensä laiminlyönnistä, yhteiskunnallisen arvokiinteistön päästämisestä rappeutumaan käyttökelvottomaksi.

Kaupanteko on myös mielenkiintoinen asia. Tiurun sairaala on ollut myynnissä, ja jopa kaupungin viranhaltijat ovat siitä jonkun ostajaehdokkaan kanssa neuvotelleet. Sitä en tiedä, mihin lienee kaupanteko kariutunut, kun eivät ole neuvottelut johtaneet kauppoihin.

Mutta kerronpa omalta osaltani, että meitä on muutaman ulkomaalaisen liikemiehen ryhmä, joka oli kiinnostunut Tiurun ostamisesta.

Emme saaneet koskaan tietää Tiurun sairaalan myyntihintaa, emmekä koskaan päässeet asiasta neuvottelukontaktiin keskustelemaan mahdollisesta kaupasta ja vaikka aiesopimuksen teosta, vaan kaikki keskustelu tapahtui netin välityksellä.

Kaupan mahdollisesta toteutumisesta olisi syntynyt kymmeniä, jopa yli sata työpaikkaa, mutta käsityksekseni jäi, että kyseistä kiinteistöä olisi pitänyt ostaa väkisin. Elikkä kaupungilla ei ole ollut halujakaan kyseisen kiinteistön myyntiin. Asiasta jää mielikuva, että kaupungilla on ollut alunperinkin ajatus kiinteistön tuhoamisesta, jossa se on onnistunut sataprosenttisesti.

Olli Sallinen

Kirjoitus kokonaisuudessaan 29.9. Joutseno-lehdessä