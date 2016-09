Ennustettavuutta kaupungin toimintaan

Lappeenrannan kaupunki ja yksittäiset kaupunkilaiset ovat olleet Joutsenossa viime aikoina törmäyskurssilla.

Viime viikolla 50-vuotiseksi ehtinyt Joutseno-lehti kertoi asukkaista, joille omakotitontin 50 vuoden takaisen vuokrasopimuksen päivitys toi kahdeksankertaisen vuosivuokralaskun. 1960-luvulla rakennetun, nykyiseen omistukseen 90-luvulla päätyneen talon maapohja oli kokenut vuosikymmenten varrella – sinänsä ennustettavissa olevan – arvonnousun, johon vuokrankorotuskin perustui. Suuruus vain pääsi yllättämään.

Yllätys oli suuri myös tämänpäiväisessä saunajutussa haastatellulle miehelle, kun kaupunki ilmoitti kesken maanmittaustoimituksen, että tämän remontoima Rauhan Miljoonasauna määräaloineen aiotaan pakkolunastaa. Lisäksi kaupunki on kyseenalaistanut, omistaako mies saunaa laisinkaan. Kaupunki itse on myynyt saunan maapohjineen 2009. Jos lunastustoimituksessa kävisi ilmi, ettei mies omista saunaa, kaupunkikin kauppasi aikanaan jonkun muun omaisuutta.

Miksi kaupunki haluaa lunastaa kerran myymänsä takaisin? Asiaa perustellaan asemakaavalla, joka kuitenkin sai lainvoiman jo 2007, kaksi vuotta ennen kuin kaupunki myi alueen Miriensis Oy:lle – mutta varasi itselleen käyttöoikeuden saunaan. Saunaan, jolle on samaisessa asemakaavassa piirretty paikka. Vielä siinäkään vaiheessa lunastusaikeista ei tullut julkisuuteen tietoa, kun kaupunki 2014 luopui Miljoonasaunan käyttöoikeudesta, jotta silloinen omistaja Saimaa Action Park Oy saisi helpotettua kiinteistön myyntiä.

Kaupunkia tuntuukin kaihertavan ennen muuta se, että sauna on yksityiskäytössä matkailulle pyhitetyllä alueella, eikä sinne ole tietä. Toisaalta Miljoonasauna ei tässä suhteessa ole ainoa esimerkki. Pitäisikö muidenkin saunanomistajien olla nyt varpaillaan? Kuka ryhtyisi ennustajaksi?