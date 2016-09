Miljoonasaunan kohtalo vaakalaudalla

Ajojahti. Sellaisena joutsenolainen Ismo Pätäri kokee Lappeenrannan kaupungin toimet niin sanotun Miljoonasaunan ympärille kiertyvässä asiassa.

Rauhassa asuva Pätäri osti Saimaan rannalla, Rauhan ydinalueen länsipuolella vesirajassa seisovan hirsisaunan ja miltei rantaraittiin rajautuvan parinsadan neliömetrin määräalan Saimaa Action Park Oy:ltä huhtikuussa 2015.

Vuotta myöhemmin määräalan lohkominen yhtiön tilasta keskeytyi kaupungin tontti-insinöörin Esko Kivistön ilmoitukseen, ettei asemakaavan mukaisella lähivirkistysalueella pääosin sijaitsevalle määräalalle ja saunalle osoiteta kulkuyhteyttä vaan koko alue saunoineen aiotaan pakkolunastaa.

– Se oli kuin pommi, Pätäri sanoo.

Kaupungin aloitteesta Maanmittauslaitos on nyt kutsunut asianosaiset koolle. 11. lokakuuta pidettävässä lunastustoimituksessa on tarkoitus muun muassa katsoa, miltä osin, josko lainkaan, saunarakennus sijaitsee Kohoniemen ja Tiuruniemen osakaskunnan omistamalla vesialueella.

– Näyttäisi, että sauna sijaitsisi osaksi vesialueella, sanoo toimitusinsinööri Mikko Hiltunen kartan perusteella.

Siltä osin kuin Pätärin omistama määräala tai sauna sijaitsee virkistysalueella, kaupunki on lunastuspyrkimyksissään vahvoilla.

– Jos se on asemakaavan mukaisella viheralueella ja kaupunki haluaa sen lunastaa, sillä on siihen lain suoma mahdollisuus, Hiltunen toteaa.

Lainvoimaisessa, vuodelta 2007 olevassa asemakaavassa saunalle on merkitty sadan neliömetrin kokoinen rakennusala.

Pätäri on remontoinut huonoon kuntoon aikanaan päässeestä hirsirakennuksesta lähellä kotia olevan saunatuvan itselleen ja ”siipalleen”. Viimeistely jäi kesken, kun kaupunki käänsi Pätärin yllätykseksi kelkkansa.

– Vielä keväällä 2015 kaupunki piti mahdollisena, että määräalan ympäriltä olisi voinut ostaa tai vuokrata parisataa neliötä kaupungin omistamaa maata, jotta saunan pihaan olisi saanut esimerkiksi pysäköityä auton, hän kertaa.

Esko Kivistön mielestä kaupunki ei ole muuttanut linjaansa, korkeintaan tarkentanut sitä.

– Alue on tarkoitettu matkailuun eikä yksityisen loma-asunnon pitämiseen. Tilanne olisi tyystin erilainen, jos sauna olisi tarkoitettu vuokrattavaksi alueella lomaileville turisteille.

Ongelman ydin on Kivistön mukaan se, että Miljoonasaunasta on muodostumassa yksityinen vapaa-ajanviettopaikka, jonne ei voida osoittaa kulkuyhteyttä.

Miksi kaupunki haluaa nyt lunastaa itselleen paitsi maapohjan myös saunan, jonka se aikanaan itse omisti mutta myi 2009?

– Omistiko? Kivistö kysyy ja viittaa rakennuksen omistajuuteen liittyvään epäselvyyteen.

– Useilta kartoilta kun katsoo, rakennus ei ole lainkaan sillä määräalalla, jonka Pätäri on ostanut, vaan vesialueella. Jos maanmittaustoimituksessa katsotaan, että rakennus on vesialueella, se kuuluu osakaskunnalle.

Kivistö korostaa, ettei lunastustoimituksen lopputulemaa tiedä vielä kukaan.

– Toimitus on tärkeä jo siksi, että nykytilanteeseen saadaan selvyys.

