Sydämen terveys on yhteinen asia

Kymmenkunta sydänystävää on jo mukana Joutsenon hyvinvointiasemalla kokoontuvassa kerhossa, joka on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa ja Kaakkois-Suomen sydänpiirin järjestämää uutta toimintaa. Sydänkerhon vetäjä uskoo, että tänään vietettävä maailman sydänpäivä tuo kerhoon lisää väkeä.

Kerho ei ole mikään kurssi, vaan siihen voi osallistua milloin vain pääsee. Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa.

– Vapaaseen tyyliin jutellaan kaikista asioista valtimoterveyden tiimoilta, henkilökohtaisistakin. Vertaistuki ja selviäminen oman kodin arjessa ovat kerhon päämääriä, summaa kerhon vetäjä, sairaanhoitaja Kati Palviainen.

Jouko Hietaselle tehtiin ohitusleikkaus vuonna 1997, jolloin hän oli 45-vuotias. Nyt hän toimii koulutettuna tukihenkilönä sydänasioissa.

– Kaksi kertaa otti pumpusta ja neljän suonen ohitusleikkaus tehtiin niistä lukien puolen vuoden kuluttua, Hietanen muistelee. Olo on ollut siitä lähtien paljon parempi.

– Kun on itse kokenut leikkauksen, on helpompi olla muiden tukena. Meitä sydänihmisiä on Joutsenossa aika monta. Yhdistyksellä on lähes joka päivä jotain toimintaa, vaikkapa kävely hyvinvointiaseman pihalta, Hietanen mainitsee.

