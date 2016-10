Lampikankaan vanhan kaatopaikan ympäristöriskit tutkitaan

Lappeenrannan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Joutsenon Lampikankaan vanhan kaatopaikan ympäristöriskien selvittämisestä ja kunnostussuunnitelman laatimisesta. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Lampikankaalla Porinkujan pohjoispuolella sijaitseva kaatopaikka on ollut toiminnassa tiettävästi vuoteen 1964 saakka. Kaatopaikalle on historiatietojen perusteella sijoitettu talous- ja rakennusjätettä. Nykyisellään kaatopaikka on hyvin maisemoitunut ympäristöönsä.

Kaatopaikan alueella ja ympäristössä toteutetaan lokakuun aikana kairauksia sekä kaivinkonetutkimuksia, joilla alueen maaperästä ja pohjavedestä otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille kunnostus- tai riskienhallintatoimenpiteille. Erityishuomio tutkimuksissa kohdennetaan kaatopaikasta aiheutuvien pohjavesivaikutusten arviointiin, sillä kohde sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Selvitys valmistuu joulukuun puoliväliin mennessä.