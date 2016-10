Hakkuisiin muinaiselle asuinpaikalle

Tekninen lautakunta saa tänään käsiteltäväkseen tavanomaisesta poikkeavan maisematyölupahakemuksen. Se koskee Saimaan Kohosaaressa ja Mustasaaressa tehtäviä harvennushakkuita, jotka ulottuvat muinaisjäännösalueelle. Tästä syystä hakemuksesta lausuntonsa antoi myös Museovirasto.

Kohosaaren varhaismetallikautiselta asuinpaikalta on löydetty keramiikkaa ja kvartsia. Paikka on muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös, johon kajoaminen esimerkiksi kaivamalla on kiellettyä.

Maasto onkin suojattava rikkoutumiselta peittämällä ajourat oksa- ja latvuspuulla, ja muinaisjäännöksestä on tiedotettava kaikkia alueella työskenteleviä.

Jatkossa Museovirasto toivoo metsiä käsiteltävän erityishakkuukohteina.Esimerkiksi väljennyshakkuilla voitaisiin parantaa sekä maisemallisia arvoja että puuston tuulenkestävyyttä, mitkä ovat muinaisjäännöksen suojelullekin eduksi.