Kirkon ovilla tuulee

Vuosituhansien ja -satojen aikana kirkkomme on ollut monenlaisten muutosten näyttämönä. Jos ovilla on tuuli käynyt, yhteys taivaalliseen auttajaamme on säilynyt.

Inhimilliseen tapaan uskovien joukko on jakautunut oikein uskoviin ja lahkoutunut vielä paremmin uskoviin. Raamatun keskeisin totuus: rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi on pirstoutunut, säilyen kuitenkin tulkinnoiltaan säröytyneenä.

Aiemmin seurakunta oli nykyisen kunnan kaltainen hallinnoltaan ja kirkkoherra (rovasti) oli samalla ikäänkuin kunnan johtaja nykyisen systeemin aikana.

Johdon merkitys on korostunut erityisesti katastrofien, kuten sotien, aikana. Suomessa muistetaan huutolaislasten ajat ja nykyisen diakonian alkutaipaleet.

Omana aikanamme olemme selkiytyneet naispappeuteen ja parhaillaan on käynnissä mielipiteiden huutokauppa homojen ja lesbojen avioliitoista.

Kirkon parvella työskennelleenä soivan rukouksen ja ylistyksen välittäjänä tiedän liiankin hyvin, mitä odotettavissa on.

Papisto jakautuu kahtia kirkollisen vihkimyksen hyväksymisessä. Itse olen miettinyt, millaista häämusiikkia uruilla soittaisin tilanteen mukaan.

Muutosten vyöryessä säihkyy entistä kirkkaampana käsky Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta. Itse asiassa juuri lähimmäisessä, hätää ja elämän vaikeuksia kärsivässä kohtaamme Jumalan.

Ihmisinä Jumala henkilöityy monelle persoonana. Hän on kuitenkin jotain paljon suurempaa, jonka määrittämiseen tarvitaan Raamattu ja Jeesuksen tuoma sanoma. Keskeisenä on rakkaus.

Ihminen on tapansa mukaan tehnyt ”oikeasta opista” vallan välineen ja kirkon aitojen ulkopuolella leiriytyneenä on lukuisa määrä oikeampaa oppia julistavia. Tärkein, rakkaus, on jäänyt Raamatun kansien väliin.

Jumala sallii hyvän ja poistaa pahan. Siksi voimme luottavaisina jättää kysymyksen vihkimisestä hänen huomaansa. Jumala on luonut koko luontoon kaksijaon, naisen ja miehen, uroksen ja naaraan.

Hän on luonut myös poikkeukset niin ihmiseen kuin eläimistöön. Toteutukoon meissä hänen tahtonsa rakkauden yhdistävään voimaan!

Pentti Tynkkynen

eläkekanttori , director musices