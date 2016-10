Palvelulinjaa toivotaan torstaiksi

Elokuussa Joutsenossa alkanut joukkoliikenteen palvelulinja ei ole kerännyt niin paljon matkustajia kuin ennakkoon on odotettu. Keskiviikkoisin ajetuilla linjoilla on ollut yleensä yhdestä viiteen matkustajaa, kun kyytiin mahtuisi jopa kymmenen matkustajaa kerrallaan. Tilaa on myös rollaattorille.

– Linja-autossa on tunnelmaa ja kyyti on ollut matkalaisille tarpeellinen. Monet ovat toivoneet vuoroja ajettaviksi torstaina jolloin on toripäivä, mutta ei se talvella ole toisaalta kovin houkutteleva, tuumii vuoroja ajanut Juha Aul Savonlinjoilta.

Eläkeläisille kauppojen tarjoukset ovat tärkeitä. Ne selviävät torstain paikallislehdestä, joten torstaita toivotaan tästäkin syystä ajopäiväksi.

Ikäihmiset ovat tärkeimpiä linjojen käyttäjiä. Matalalattiabussi kaartaa tarvittaessa pihaan, jos tilauksessa niin toivotaan.

Palvelulinjalippujen hinnat ovat samat kuin Lappeenrannan joukkoliikenteen tavallisten bussilinjojen.

Palvelulinjat kulkevat viittä reittiä keskiviikkoisin. Pisin vuoro käy Tiuruniemen perukoilla, Korvenkylässä, Jänhiälässä ja Hinkanrannassa.

Yksi maaseutureitti kiertää Anolan, Kähärilän ja Saikkolan kautta keskustaajamaan. Ravattila on reitin kaakkoisimmassa kulmassa, joten kunnan itäisimmät osat kuten Konnunsuo, Suokumaa ja Kuurmanpohja jäävät reittien ulkopuolelle.

Läntinen reitti kiertää Muukon, Ilottulan ja Haukilahden kautta asuntoalueille ja keskustaan.

– Kauppareissu ja torilla käynti ovat tärkeitä. Samalla ollaan niin kuin kotiseuturetkellä, tuumasivat naapurukset Aili Partanen ja Elvi Leppänen Pulpin suunnalta.

Bussi ei kulkenut torstaina, perinteisenä markkinapäivänä, vaikka tarvetta olisi ollut.

Lampikankaalainen Kaarina Hätönen pääsi onneksi ystävän autokyydillä torikahvilaan vaihtamaan tuttujen kanssa kuulumisia.

– Palvelubussi on ehdottoman tarpeellinen, olen kulkenut sillä lähes joka viikko. Matkaa on kolme kilometriä kodista torille, Kaarina Hätönen mainitsi.

Korvenkylästä tuli omalla autolla markkinoille Helena Sarpila, jonka ostoksiin kuuluivat syyskanervat. Omakotiasuja on innokas pihan ja kodin somistaja.

– Palvelubussin tarvetta ei vielä ole ollut, mutta sehän voi tulla. Mikä ettei, mukava kyytihän se on, Sarpila tuumi.