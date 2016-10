Tanssit on tässä talossa tanssittu

Suokumaan seurojentaloa odottaa purkaminen. Suokumaantien pohjoispuolella kohoavalle Kohtaismäelle vuonna 1949 rakennetun seurojentalon historia päättynee tähän vuoteen.

Keskustan Suokumaan–Lipiälän paikallisyhdistys omistaa talon muttei maata, jonka omistavalla Antti Pyyhtiän kuolinpesällä on muita suunnitelmia kiinteistön varalle.

Keskustan Karjalan piirin toiminnanjohtajan Matti Kuittisen mukaan purkuun ei liity dramatiikkaa. Ei, vaikka purun mukana hävinnee paitsi 255-neliöinen talo kartalta myös paikallisyhdistys yhdistysrekisteristä.

– Talon takia Keskustan Suokumaan–Lipiälän paikallisyhdistys on viimeiset vuodet ollut olemassa, Kuittinen sanoo.

Toiminta on viime vuosina ollut vähäistä verrattuna seurojentalon alkuaikoihin.

– Etenkin 1950-luvulla talolla on ullakolta löytyneiden huvilupien perusteella ollut varsin paljon tapahtumia, jopa kahdet tanssit kuussa, Kuittinen kertoo.

Vuosikymmenten varrella Kohtaismäellä on juhlittu myös lukemattomien avioliittojen ensiaskelia, mutta esimerkiksi viime kesänä seurojentalolla ei tanssittu yksiäkään häitä.

Kuittinen arvelee, että seurojentalon viimeisimmiksi tapahtumiksi historiankirjoihin jäävät kauneimmat joululaulut, joita on veisattu Suokumaalla vielä tällä vuosikymmenellä.

Purku on määrä suorittaa pitkälti keskustan oman väen voimin. Projekti on värittänyt myös lattianpiikkaustalkoisiin osallistuneen Kuittisen omaa syksyä.

Väistämättömien purkukustannuksien kattamiseksi hän kauppaa nyt talon viimeisiä irtaimistoja. Esimerkiksi osa salin pitkistä penkeistä jatkaa elämää Joutsenon kotiseutuyhdistyksen hoteissa, ja pingispöytä lahjoitettiin Kesolan koulun käyttöön.

– Myös erittäin komeat ikkunat ovat kaupan. Niille toivoisin ostajan löytyvän, Kuittinen vinkkaa.

Seurojentalon kadottua maisemasta uutta rakennusta ei tällä tietoa ole ihan heti sen paikalle nousemassa, sillä kuolinpesän ajatuksena on jättää kiinteistö perinnöksi vielä alaikäiselle nuorelle polvelle.

– Paikka on tarkoitus pitää suvussa, sanoo Risto Pyyhtiä.