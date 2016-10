Joutsenon leipomolla käynnistetään yt-neuvottelut

Leipomoyhtiö Vaasan aloittaa Joutsenon leipomolla koko tuotantohenkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Henkilökunnalle pidettiin asiasta tiedotustilaisuus tänään.

Pääluottamusmies Tommi Seppäläisen mukaan tieto ei tullut yllätyksenä.

– Hiljaista on ollut, joten ei tämä mikään suuri yllätys ollut, mutta tiedotustilaisuus jätti vielä monta kysymystä nimenomaan Joutsenon osalta.

Lantmännen Unibaken omistama Vaasan aikoo sulkea kokonaan kolme leipomoa. Niiden joukossa Joutseno ei ole.

– Se on tietysti hyvä uutinen, sanoo Seppäläinen. – Meillä neuvotellaan lomautuksista, irtisanomisista, osa-aikaistamisista ja tehtävien muutoksista.

Ensi maanantaina käynnistyvät yt-neuvottelut koskevat koko yhtiössä 670 henkilöä. Joutsenossa neuvotteluja käydään 130 henkilön osalta.

Yhtiön arvion mukaan irtisanomistarve on yhteensä 220 työntekijää.