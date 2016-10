Keskisarja luennoi tänään Joutsenossa

Historioitsija Teemu Keskisarja luennoi tänään 12.10. Joutsenossa aiheenaan Mannerheimin hulttionuoruus ja ylipäällikön vastuu vuodesta 1918.

Luennon pohjana ovat Keskisarjan omat kirjat, joista viimeisin, Mannerheimin painava nuoruus, on ilmestynyt tänä vuonna.

Vuoden 1918 tapahtumia hän käsitteli myös vuonna 2013 ilmestyneessä kirjassaan Viipuri 1918, joka valittiin tuolloin Tieto-Finlandia-ehdokkaaksi.

Suomen ja Pohjoismaiden historian dosenttina Helsingin yliopistossa työskentelevä Teemu Keskisarja on vuodesta 2006 lähtien julkaissut useita talouden, rikollisuuden ja suomalaisuusliikkeen historiaan liittyviä teoksia.

Keskisarjan luonnehditaan kirjoittavan poikkeuksellisen rehellistä historiaa, jossa aiheena ovat usein tavalliset ihmiset. Lisäksi hän on kirjoittanut useita suuryritysten historiateoksia.

Keskisarjan kirjoja on myynnissä luentotilaisuudessa, joka on osa Työväen Sivistysliiton ja SDP:n luentosarjaa Suomi 100 vuotta.