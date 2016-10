Vastaanottokeskus varautuu turvapaikanhakijatulvaan

Joutsenon vastaanottokeskus nostaa turvapaikanhakijoiden vastaanottovalmiuttaan Konnunsuolla muuttamalla vähäiselle käytölle jääneitä harrastehuoneita majoitustiloiksi.

Kyse on varautumisesta tulevaan, kertoo keskuksen apulaisjohtaja Antti Jäppinen.

– Tällä vastataan pääasiassa mahdollisiin laajentamistarpeisiin tulevaisuudessa hyväksyttämällä tilat majoituskäyttöön jo hyvissä ajoin. Rakennuslupia vaativat prosessithan eivät ole erityisen nopeita.

Viime vuonna, kun turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi nopeasti, Konnunsuolla jouduttiin turvautumaan telttamajoitukseen.

Tilojen käyttötarkoituksen muutos ei vaikuta vastaanottokeskuksen viralliseen paikkamäärään, joka on Konnunsuolla tällä hetkellä 400 paikkaa. Toisin kuin Maahanmuuttovirasto vielä toukokuussa – käsky kävi vähentää 70 paikkaa – ohjeisti, vastaanottokeskuksen on valmistauduttava pitämään Konnunsuon paikkamäärä 400:ssa myös vuodenvaihteen jälkeen.

– Syy tähän on se, että vastaanottokeskuksista ei ole poistunut ihmisiä suunnitellussa tahdissa, joten tehtyjä supistamispäätöksiä joudutaan lykkäämään, Jäppinen kertoo.

– Tällä hetkellä meillä on asiakkaita Konnunsuolla 230 henkeä. Tilaa on näin ollen varsin hyvin nykyisille asiakkaille.

Luku pitää sisällään myös 62 eritrealaisen turvapaikanhakijan joukon, joka tuli hiljattain Suomeen EU:n sisäisellä siirrolla Italiasta.

Joutsenon vastaanottokeskuksen alaisuudessa toimii lisäksi Saimaantien perheyksikkö, jossa on 115 paikkaa. Yksikkö ajetaan alas vuoden loppuun mennessä.

– Saimaantiellä on tällä hetkellä kolmisenkymmentä asiakasta, joten sielläkin on varsin väljää.

Konnunsuon vastaanottovalmiuden nosto ei liity Saimaantien toimipisteen sulkemiseen.

– Saimaantieltä pois siirtyvät asiakkaat siirretään pääsääntöisesti muihin keskuksiin. Kahdesta neljään perhettä muuttanee näillä näkymin Konnunsuolle, Jäppinen arvioi.

Aiheesta lisää 13.10. Joutseno-lehdessä