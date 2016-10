Näkemiin vaan ei hyvästi

Ensimmäisestä työpäivästäni Joutseno-lehdessä on yli kaksitoista vuotta. Tänään jätän viimeisen kerran taakseni tutun työhuoneen. On tullut aika tehdä tilaa uudelle.

Kun tulin, oli kaunis huhtikuun päivä. Lähtiessäni vihmoo syksyinen tuuli vasten kasvoja.

Tuon kevään ja tämän syksyn välillä on tapahtunut paljon ja syntynyt monenlaisia uutisia, suuria ja pieniä. Kuntamuoto on muuttunut ja kuntarajat siirtyneet. Rauhassa on messuiltu ja sinne on noussut upea vapaa-ajankeskittymä. Vankila sai tehdä tietä vastaanottokeskukselle ja Tiurun sairaala näyttää rapistuvan paikalleen.

Tämän kokoluokan asioita ei pienen paikallislehden päätoimittaja välttämättä pääse koskaan todistamaan.

On myös kerrottu valkoisista mustikoista, syksyllä kukkineesta kangasvuokosta ja loheen tukehtuneesta hauesta. Mikään uutinen ei ole ollut vähäpätöinen.

Lähdön hetkellä ovat päällimmäisinä muistoissa ihmiset, joita olen saanut tavata eri yhteyksissä. Olen päässyt käymään tilaisuuksissa, jonne ilman toimittajan ammatin tuomaa asemaa ei olisi ollut asiaa.

Olen saanut lukijapalautetta, niin ruusuja kuin risuja. Toki myös sieniä ja marjoja, jotka tässä yhteydessä luettanee ruusuiksi.

On ollut suuri rikkaus jatkaa kotipaikkakunnalta alkanutta paikallislehtityötä joutsenolaisten kanssa.

Kaduitko koskaan tuloasi, on moni lähdön kynnyksellä kysynyt. En katunut. Ilman Joutseno-vuosia olisi jäänyt paljon näkemättä ja kokematta.

Tässä tämä nyt on. Viimeinen lehti. Allekirjoitus ilman sähköpostiosoitetta. Samalla minulle itselleni uuden alku.

Näkemiin hyvät lukijat – vaan ei hyvästi. Toivottavasti tapaamme vielä monta kertaa.