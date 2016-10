Paikallisuuden puolestapuhuja

Joutsenolaisten on syytä olla ylpeitä omasta paikallislehdestään, näkee tällä viikolla Joutseno-lehden päätoimittajan pestiin tarttunut Liisa Hupli-Oinonen.

– Ei Lappeenrannan muilla eri kulmakunnilla ole omaa lehteä.

Ilmestyminen yhden kaupunginosan alueella luo lehdentekijöille omat haasteensa. Ne eivät ole tuoreelle päätoimittajalle vieraita.

– Jokaisen lehden pitää tehdä itsensä niin tärkeäksi ja rakastetuksi, että ihmiset haluavat tilata niitä. Ainostaan siten lehden tulevaisuus on turvattu.

Liisa Hupli-Oinonen siirtyi Joutseno-lehteen Imatralta Uutisvuoksen päätoimittajan tehtävästä. Ensi maanantaina hän ottaa vastuulleen myös Luumäen Lehden päätoimittajuuden.

Muutos seitsenpäiväisestä lehdestä kahteen yksipäiväiseen on suuri, mutta tuli juuri oikeaan saumaan.

– Keväällä tuli täyteen 20 vuotta Uutisvuoksessa ja niistä 18 esimiestehtävissä. Alkoi tulla tunne, että työuran puolimatkassa on hyvä katsoa maailmaa eri suunnilta.

Vahva usko paikallislehtiin ja paikallisten uutisten tarpeeseen on ollut Liisa Hupli-Oinosen kannustin koko hänen työuransa ajan.

– Muut mediat syöttävät uutisia maailmalta reaaliajassa, mutta vain paikallislehti kertoo oman ilmestymisalueensa suuret ja pienet asiat.

Levikkialueen laajuus tai pienuus ei ole kynnyskysymys.

– Yhdessäkin pitäjässä riittää paljon uutisoitavaa. Joutseno tarvitsee oman vallan vahtikoiransa.

Hyvä paikallislehti tuntee ilmestymisalueensa historian, mutta katsoo vahvasti tähän päivään ja tulevaisuuteen. Tältä pohjalta Liisa Hupli-Oinonen lähtee suunnittelemaan uudistuvaa Joutseno-lehteä.

Uudistukseen hän odottaa joutsenolaisten mielipiteitä.

– Toivon, että ihmiset ottavat aktiivisesti yhteyttä ja kertovat, minkälaista lehteä haluavat lukea. Minkälaisia juttuja toivotaan, minkälainen ulkoasu tekee lehdestä houkuttelevan.

Paperilehden ohella toimitus tekee entistä enemmän uutisia verkkolehteen.

– Myös paikallislehtien on oltava tänä päivänä aktiivisesti verkossa niin omilla sivuillaan kuin sosiaalisessa mediassa. Sieltä löytyvät tulevaisuuden lukijat.

Vielä lähivuosina ei uusi päätoimittaja usko paperilehden katoavan, mutta siihenkin on varauduttava.

– Verkko tulee sitä tärkeämmäksi, mitä vaikeampaa jakeluyhteistyö Postin kanssa on. Kerran viikossa ilmestyvän lehden on oltava tilaajalla aamupäivällä.

Joutseno on levikki- ja uutisalueena Liisa Hupli-Oinoselle tuttu.

– Monet kerrat olen entisessä elämässäni istunut Joutsenon valtuuston kokouksia seuraamassa. Myös Myllymäen laskettelukeskus on tuttu paikka teinivuosilta.

Hän näkee Joutsenossa paljon potentiaalia ja elinvoimaa.

– Sijainniltaan tämä on hyvässä paikassa kahden kaupunkikeskuksen välissä. Täällä on teollisuutta, maataloutta, vastaanottokeskus, pitkä historia. Olen utelias ja innostunut uudesta tehtävästäni.