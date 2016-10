Vähän kerrassaan parempaa kohti

Syskyn saapumisen merkkejä ovat pimenevät illat sekä talousarvioiden valmistelu niin kaupungin kuin valtionkin tasolla.

Ensiksi mainitusta selviää heijastimen käytöllä, toisen suhteen tarvitaan istumalihaksia ja tarkkaavaista mieltä. Vaikka ajat ovatkin tiukat, silti merkit paremmasta ovat havaittavissa.

Työmarkkinoilla saatiin aikaan kilpailukykysopimus ja ohessa parannuksia työllisyyden kannalta. Jopa kauan puhuttu nollatuntisopimusten järkeistäminen etenee – tekoja puheiden sijaan.

Valitettavasti pelottelun kulttuuri ei kuitenkaan ole hävinnyt, vaan liioittelu ja vääristely jatkuvat niin eduskunnan salissa kuin lehtien palstoillakin.

Kannustankin kansalaisia vasemmisto-opposition puheiden sijaan hankkimaan itse tietoa todellisista muutoksista.

Liikennekaari on liikenteen lainsäädännön suuri uudistus. Hallituksen esitys on eduskunnassa työn alla liikenne- ja viestintävaliokunnassa.

Suurin mielenkiinto lakiuudistuksessa on kiinnittynyt yksityiskohtiin, erityisesti kohuttuun taksialan uudistamiseen.

Taksista on muodostunut harvenevan väestön maassamme monin paikoin keskeinen peruspalvelu. Ei ole enää muutakaan liikennettä, joten autoton pääsee vain taksilla.

On aivan aiheellinen huoli, riittääkö kilpailun lisääntymisen ja velvoitesääntelyn keventymisen myötä palveluita syrjäisemmille seuduille. Nämä huolet otetaan vakavasti liikennekaaren käsittelyssä.

Kunnissa eri puolueiden valmistautuminen kuntavaaleihin on vauhdissa. Kuntavaalit ovat tärkeimmät ihmisen välitöntä arkea koskevat vaalit ja niissä ei ole hallitus – oppositioasetelmaa.

Omasta puolestani toivon äänestysintoa ja aktiivisuutta, sillä vaalijärjestelmämme luonteen vuoksi äänestämättä jättäminen antaa äänestäneille enemmän vaikutusvaltaa.

Syksyn mittaan olen saanut kunnian avata tilaisuuden tai toimia juhlapuhujana useissa merkittävissä paikallisissa tapahtumissa.

Vanhustenviikon avaukseksi kävin Joutsenon Eläkkeensaajat ry:n vieraana avausjuhlassa Joutsenon seurakuntakeskuksessa.

Tämänvuotinen teema vanhusten viikolle oli ”Tekee mieli oppia”. Se on hyvä teema – eläkkeellä on aikaa opiskella uutta ja toteuttaa kenties sellaisia unelmia, joita ei elämän ruuhkavuosina tai työuran aikana ehtinyt toteuttaa.

Oppiminen pitää mielen virkeänä ja tuo hyvää mieltä. Olen itse saanut työurani varrella pitää tietotekniikan kursseja ikäihmisille ja todennut että hyvällä motivaatiolla varustautunut kyllä oppii.

Rohkaisen kaikkia uuden tekniikan perusasioiden, kuten pankkipalveluiden ja sähköpostin käytön, ohella tutustumaan myös uusiin keksintöihin kuten tabletteihin ja älypuhelimiin.

Kävin viime lauantaina vierailemassa ja lausumassa tervehdyksen Suomen CP-liiton ja Etelä-Saimaan CP-yhdistyksen järjestämissä 30-vuotis boccian (kuulapeli) mestaruuskilpailuissa Lappeenrannan Joutseno-hallilla.

Kilpailijoita ja huoltojoukkoja oli paikalla kautta maan. Tutustuin kisan ohessa paikallisiin ja valtakunnallisiin järjestön toimijoihin, sekä sain samalla hyvin tietoa heidän tarpeistaan muun muassa juurikin ajankohtaisen hankintalain ja liikennekaaren käsittelyn suhteen sekä pikaevästyksen vammaispalveluiden tilanteeseen.

Kansanedustajan luottamustehtävässä varsinaisen istuntotyön ulkopuoliset tapahtumat ja tapaamiset ovat hyvin tärkeitä.

Ihmisten ja erilaisten tahojen kohtaamisessa tulee kiinnostavaa tietoa ja evästystä, kun kaikkia kansalaisia koskevia päätöksiä kuitenkin eduskunnassa tehdään.

Työssäni liikenne- ja viestintävaliokunnassa sekä valtionvarainvaliokunnan liikennejaostossa katson liikenneasioita laajasti turvallisuudesta tieverkon kestävyyteen.

Vaikka tien tuleekin olla ensiluokkaisessa kunnossa, myös autoilijan omalla tekemisellä on merkitystä. Kehotan huolehtimaan tänä talvena ajoissa hyväkuntoisten talvirenkaiden vaihdosta.

Ei anneta talven yllättää, vaan yllättäkäämme talvi meidän tienkäyttäjien toimesta.

Jani Mäkelä

Kirjoittaja on joutsenolainen perussuomalaisten kansanedustaja.