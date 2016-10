AIV-liuosastiat keräykseen

Etelä-Saimaan 4H-yhdistys kerää muovisia AIV-liuosastioita Joutsenon Viljan piha-alueella eli rautakaupan takapihalla tänään perjantaina kello 15–18 ja huomenna lauantaina kello 10–15.

Maatilat voivat toimittaa viranomaisvaatimukset täyttävään keräykseen tyhjät 30 litran liuoskanisterit ja 200 litran liuostynnyrit maksutta. Keräykseen otetaan kanisterit ja tynnyrit, joissa on säilötty jotakin seuraavista: AIV, Propcorn, Stabilizer, Prima ja Mestarin Vahva.

Muita markkinoilla olevia, säilöntäainekäytössä olleita astioita ei oteta vastaan turvallisuussyistä. Palautettavien astioiden pitää olla tyhjiä, ehjiä ja korkillisia.

Joutsenon keräys on osa 4H-liiton, paikallisten 4H-yhdistysten ja Taminco Finland Oy:n järjestämää tempausta, jonka tavoitteena on kerätä 180 tonnia muovia teollisuuden raaka-aineeksi.