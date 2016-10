Saimaantien perheyksikkö sulkeutuu ensi viikolla

Joutsenon vastaanottokeskuksen 113-paikkainen Saimaantien perhemajoitusyksikkö sulkeutuu ensi viikon loppuun mennessä.

Tiistaina Saimaantieltä muutti pois 15 turvapaikanhakijaa.

— Jäljellä on enää viitisen perhettä. He muuttavat pois ensi viikolla, vastaava ohjaaja Olli Vesivalo kertoo.

Saimaantien yksikkö on ollut niin sanottu transit-keskus. Tämä tarkoittaa sitä, että uudet tulokkaat on sijoitettu ensin Joutsenon keskustan pieneen yksikköön ja kuljetettu myöhemmin muihin vastaanottokeskuksiin.

Maahanmuuttovirasto on tämän vuoden aikana vähentänyt turvapaikanhakijoiden majoituspaikkoja rajusti. Syynä sopeutuksille on se, että paikkoja arvioidaan tarvittavan ensi vuonna nykyistä vähemmän.

Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä noin 23 000 majoituspaikkaa. Paikkojen määrä vähenee jo syksyn ja talven aikana noin 7 000:lla, kun aiemmin keväällä ilmoitetut irtisanomiset tulevat voimaan.