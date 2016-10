Viivi Pellinen panostaa suunnistukseen

Kaikki käy 16-vuotiaalle joutsenolaiselle Viivi Pelliselle, kun suunnistuksesta on kyse. Joutsenon Kullervon suunnistajalupaus on kehittynyt pitkin harppauksin viimeisiään vetelevän kilpailukauden aikana.

Omassa ikäsarjassa ranking-sijoitus on noussut kohisten, parannusta on tullut yli 50 sijaa.

— Syyskuun SM-sprintti ja SM-yö ovat parhaat muistot tältä kesältä, vaikka plakettisija jäi molemmissa harmillisen lähelle, Pellinen hymähtää.

Plakettisijalla tarkoitetaan suunnistuksessa sijoitusta kymmenen parhaan joukossa. SM-sprintillä tuon riman ylitys jäi Pellisellä kiinni 12 sekunnista, SM-yössä noin minuutista.

Kehityksen suunta on nyt oikea.

— Tällä viikolla on tarkoitus aloittaa tavoitteiden luominen ensi kauteen. Haluan muuttaa harjoittelua tavoitteellisempaan suuntaan. Kovat tavoitteet motivoivat treenaamaan paremmin, Pellinen linjaa.

Lue Viivi Pellisen haastattelu kokonaisuudessaan torstaina ilmestyneestä Joutseno-lehdestä.