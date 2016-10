Kataja hamuaa pisteitä kotoa

Joutsenon Katajan naisten salibandyjoukkue hakee pistetilin avausta kotikentällä ensi lauantaina.

Kaksi kauden ensimmäistä vieraspeliä ovat olleet joukkueelle kylmää kyytiä.

— Olimme sarjan ennakkosuosikkeja, joten vastustajilla on ollut erityistä kipinää. Nyt meidänkin pitäisi löytää oma kipinä, päävalmentaja Toni Soikkeli sanoo.

Hänen mukaansa joukkueen alkuvaikeudet pohjautuvat paljolti siihen, että viime kaudesta kymmenkunta pelaajaa on vaihtunut eikä yhteinen dynamiikka ole ehtinyt hioutua. Aiemmissa peleissä osaa pelaajista painoi myös väsymys, sillä heille sattui samaan saumaan useita otteluita.

— Mutta nyt näyttää hyvältä. Uskon, että pistetili aukeaa kotona.

Naisten 1. divisioonan ottelu pelataan lauantaina 22.10. kello 17 Joutsenohallissa. Kataja saa vastaansa PHSB:n Lahdesta.

Katajan lauantain ottelu on Joutseno-lehden 50-vuotistaipaleen nimikkopeli.