Korvenkylä menettää asiamiespostin

Korvenkylän asiamiesposti sulkeutuu tämän kuun lopussa. Karjalanportti on irtisanonut sopimuksensa Postin kanssa.

— Päätös oli vaikea, sillä tämä on asiakkailta pois, Karjalanportin yrittäjä Eelis Kettunen sanoo.

Asiamiespostipalveluista luopumiseen oli Kettusen mukaan kaksi syytä.

— Työnmäärä ja siitä saatava tulo. Kyllä saatu korvaus oli aivan liian pieni suhteessa työnmäärään ja vastuuseen.

Marraskuun ensimmäisestä päivästä alkaen Korvenkylän ja Rauhan lähin asiamiesposti on Imatralla.

— Palvelut saa jatkossa Koskenpartaalta K-supermarketista, Postin aluepäällikkö Harri Mustonen toteaa.

Mustosen mukaan Posti kartoitti tilannetta Korvenkylässä, mutta sopivaa jatkajaa ei Postin palveluille löytynyt.