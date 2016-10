”Kaikkea, mitä et ole kehdannut kanttorilta kysyä”

Urkuhulluttelusta, kanteleella soitetusta gospelista ja tiukasta setistä. Kaikesta näistä ja paljon muustakin on tehty järjestyksessään toinen Uskon Yö, jota vietetään Lauritsalan kirkossa ensi lauantaina 29. lokakuuta.

Koko perheelle suunnatun maksuttoman tapahtuman aloittaa iltaseitsemältä Urut soi – sana puhuu, jossa kuullaan urkuhulluttelua elokuvateemoista. Urkuja soittavat Joutsenon seurakunnan kanttori Toni Pussinen ja kollegansa Timo Lampinen.

– Urkuhulluttelu tarkoittaa sitä, että soitetaan uruilla tavanomaisesta poikkeavaa musiikkia. Oma ajatukseni on ”kaikkea, mitä olet uruilla halunnut kuulla, mutta et ole kehdannut kanttorilta kysyä”, Pussinen kuvaa.

Konserttiin on valittu teemoja eri elokuvatyyleistä. Mukana on muun muassa rakkauslauluja sekä piirrettyjen ja fantasiaelokuvien teemoja. Urkusovituksen saavat esimerkiksi elokuvien Love Story, Frozen, Star Wars ja Mamma Mia! sävellykset.

Kello 19.50 kuullaan gospelmusiikkia suomeksi ja englanniksi, kun vuorossa on Luukaskuoron ja Joutsenon Gospelkuoron konsertti. Konserttia johtavat Timo Lampinen ja Toni Pussinen, pianoa soittaa Pinja Hasu.

Kello 21 käynnistyy Ida Elinan Gospelia kanteleella -konsertti. Kolme albumia julkaissut popkanteletar on Kanteleliiton järjestämän Kansainvälisen kantelekilpailun voittaja vuodelta 2011. 2015 hän sai Kanteleliiton myöntämän Vuoden Kantele -palkinnon merkittävästä kanteleteosta lisäämällä kanteleen näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Uskon Yössä Ida Elinan ohjelmistossa on laaja kirjo monentyyppistä musiikkia.

Uskon Yön päättää kello 22.30 alkava, puoleenyöhön kestävä rockmessu Armoa! Messussa kuullaan Lauritsalan seurakunnan nuorten bändiä Riisuttu Totuus. Messun laulut ovat lähtöisin Nuoren seurakunnan veisukirjasta sekä virsikirjasta.

– Kuultavaksi jää, millaisia rock-sovituksia bändi on meille saanut aikaiseksi. Luulen, että luvassa on kuitenkin tiukkaa settiä, Timo Lampinen tuumii.

Yhtyeessä laulavat Elina Töyrylä ja Inka Eerola. Soittajina ja sovittajina toimivat Samuli Liikka (rummut), Juho Maaranen (kitara) sekä Riku Uski (basso).

Messussa on ehtoollinen, jota Ida Elina säestää.

Messun lopuksi kerätään kolehti ulko-ovilla oleviin koreihin. Kirkon yläaulaan on varattu tilaa kahvitteluun.

Tapahtuman suunnittelusta on vastannut Timo Lampisen ja Toni Pussisen ohella nuoriso-ohjaaja Matti Anttila, pastori Risto Herranen ja diakoni Timo Tuikkanen.

Juttua on päivitetty 24.10. klo 10.02 poistamalla maininnat juontajasta ja liturgiasta, sillä aiemmasta tiedosta poiketen Susanna Hankanen ei pääse tilaisuuteen.