Tuomas Anttosen lyhytelokuva kiertää kauhuelokuvafestivaaleja

Joutsenosta kotoisin olevan Tuomas Anttosen ohjaama indie-elokuva Käärme syö omaa häntäänsä (Snake Eating Its Own Tail) on palkittu kunniamaininnalla Los Angeles Underground Film Forumissa.

Lappeenrannassa kuvattu lyhytelokuva on myös hyväksytty Seattlen ja Rooman elokuvafestivaaleille. Seattlessa festivaaliyleisö pääsee näkemään elokuvan jo lokakuun lopussa. The Optical Theatre Horror Film Festival puolestaan pidetään Roomassa marraskuussa.

– Tavoitteena on jatkaa vielä useille undergroundelokuvafestivaaleille pääasiassa Yhdysvalloissa ja Kanadassa, Anttonen kertoo.

Musiikin Käärme syö omaa häntäänsä -elokuvaan on säveltänyt ohjaajan veli eli niin ikään joutsenolaislähtöinen Tero Anttonen.

Käärme syö omaa häntäänsä on Tuomas Anttosen ensimmäinen ohjaustyö. Hän työskentelee IPR.VC Fund I Ky:ssä, joka on rahoittanut muun muassa Sorjonen-TV-sarjaa sekä Tom of Finland -elokuvaa.