Maakunnan yrittäjäpalkinto V-P Toiviainen Oy:lle

Maakunnan yrittäjäpalkinto jaettiin tänä iltana Rauhassa järjestetyssä juhlassa ruokolahtelaiselle V-P Toiviainen Oy:lle.

Perusteluna palkintolautakunta pitää sitä, että maanrakennusala ei ole tänä päivänä helppo toimiala, mutta yrityksen kova työ on tuottanut tulosta.

V-P Toiviainen Oy tarjoaa erilaisia maanrakennus- ja kuljetusalan palveluita vankalla vuosikymmenten kokemuksella. Toiminta on alkanut vuonna 1986. Yritystoiminta on laajentunut yrityskauppojen myötä ja samalla yrityksen palvelu on monipuolistunut. V-P Toiviainen työllistää noin 30 ihmistä. Yrityksen liikevaihto noin neljä miljoonaa.

Tänä vuonna jaettiin lisäksi kaksi kultaista järjestöansiomerkkiä lappeenrantalaiselle Juha Oksaselle ja imatralaiselle Ilkka Olloselle.

Muut yrittäjäpalkitut:

Imatra: Niskan Hydrauliikka ja Raskasosa Oy

Rautjärvi: Monipalvelu Auttava Käsi

Lappeenranta: Mediamaestro Oy

Lemi: Rakennus A. Ala-Outinen Oy

Luumäki: Leipomo Konditoria Sanelko Oy/Satun Makiat

Ruokolahti: Maatalousyhtymä Hänninen Jorma ja Yrjö

Saari: Tmi Röksän kauppa

Savitaipale: Kuljetus Veijo Kylliäinen Oy

Taipalsaari: Pitamus Forwarding Oy

Ylämaa: Rikun Taxi