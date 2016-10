Vanhaa purettu uuden tieltä ennenkin

Tiurun entisen sairaalan suojelumerkintä halutaan poistaa alueen asemakaavasta. Jos sairaalakiinteistön omistavan Kiinteistö Oy Seniori-Saimaan hakema kaavamuutos menee ajastaan läpi yhtiön toivomalla tavalla, on 1939 valmistunut funkkisrakennus mahdollista purkaa.

Mutta on Tiuruniemestä – niin kuin toki muualtakin – purettu uusien tieltä vanhoja rakennuksia ennenkin. Sattuipa silmään 50 vuoden takaista Joutseno-lehteä selatessa otsikko ”Tiuruniemen parantolaan rakenteilla uusi asuinrakennus”.

Jutun toisessa kuvassa komeilee Tiurun parantolan (sittemmin sairaalan) ”massiivinen päärakennus”, jonka ”tyhjien paikkojen saamiseksi käyttöön” on 6.10.1966 julkaistun jutun mukaan ”parhaillaan vireillä suunnitelmia”.

Toisessa kuvassa puolestaan on varsin viehättävä puurakennus, jonka juttu kertoo olevan ”venäläisten vuoden 1915 tienoilla rakentama”. Tämä Tiuruniemen parantolan henkilökunnan asuintalona palvellut huvila aiottiin purkaa uuden ”puolielementtitalon” valmistuttua sen viereen.

Venäläisillä viitattaneen Rauhan sanatorion 1910-luvulla omistaneisiin veljeksiin, lääkäri Dimitri Gabrilovitshiin ja asianajaja Ivan Gabrilovitshiin, tai heidän Tiuruniemessä sijainneen asuinhuvilansa edelliseen omistajaan Eugen Solovjeffiin.

1967 puretun huvilan juuret eivät kuitenkaan ole vuodessa 1915. Gabriksi tai Capriksi kutsuttu huvila sai kenties nimensä Gabrilovitsheilta, mutta sen rakennutti jo Solovjeffinkin edeltäjä, nimittäin viipurilainen hovioikeuden neuvos Nils Perander.

Rauha–Tiurun historiaan perehtynyt, Rauhasta kotoisin oleva Lauri Pietiläinen uskoo huvilan nousseen Tiuruniemen länsipuolelle 1800-luvun lopulla – joka tapauksessa ennen vuotta 1906, jolloin Perander kuoli.

Perander osti 1888 ja 1894 yhteensä noin 150 hehtaaria maata Vipeleen tilasta ja rakennutti kolmekerroksisen huvilan. Tilan pehtorina toimi Matti Lemola, joka oli muuttanut Elimäeltä 6.12.1902 Tiuruniemeen. Silloin huvila oli todennäköisesti jo valmis, Pietiläinen päättelee. Hänen äitinsä täti oli Lemolan toinen vaimo.

Aiheesta lisää 27.10. Joutseno-lehdessä