Kimmo Lötjönen jatkaa Kultsu FC:n valmentajana

Kimmo Lötjönen jatkaa odotetusti Kultsu FC:n päävalmentajana.

– Nyt oli hyvä lähteä jatkamaan. Olemme nyt neljä kuukautta etuajassa viime vuoteen verrattuna, Lötjönen naurahtaa.

Hän viittaa viime kauteen, jolloin valmentajasopimus syntyi vasta kevättalvella.

Seura ilmoitti alkuviikosta, että valmennuspuolelle on Lötjösen rinnalle valittu fyysikkavalmentajiksi entiset Kultsu-pelurit Arto Valtonen ja Harri Spets.

– Valmentajia voisi olla useampiakin. Meillä oli jo viime vuonna kahdesti viikossa myös aamuharjoitukset ja akatemianuorille on järjestettävä kolmet treenit. Tekemistä riittää.

Myös pelaajahankinnat ovat käynnissä. Seura on tehnyt jatkosopimukset viime vuoden avainpelaajiin kuuluneiden Andres Cabreron sekä Jonathan Dunuyin kanssa. Uutena hankintana joukkueeseen liittyy nigerialainen hyökkääjä Francis Chibuike.

Chibuike on pelannut aiemmin Tanskassa ja Suomessa Kupsissa Veikkausliigaa sekä ykköstä Mikkelin palloilijoissa.

Marraskuun aikana julkistetaan lisää pelaajasopimuksia.

