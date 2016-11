Hirville kelpaa myös kuusi

Hirvet ovat muuttaneet ravintotottumuksiaan Suomessa. Nyt niille kelpaa myös kuusi, vaikka metsänomistajat ovat luulleet niiden olevan turvassa hirviltä.

Suomen metsäkeskuksen mukaan kuusta on viljelty jo pitkään koivulle ja männylle parhaiten sopivilla kasvupaikoilla, koska hirvet ovat jättäneet yleensä kuuset rauhaan. Viime vuosina hirvituhot kuitenkin ovat yleistyneet myös kuusentaimikoissa ja jopa järeissä kasvatusmetsissä.

Yleensä hirvet vaurioittavat ylimmän latvuksen, jolloin taimesta tulee helposti monihaarainen. Toistuvien syöntien vaurioittama taimi pensastuu kasvatuskelvottomaksi.

Järeämpiin runkoihin tulee lahovaurioita sekä koroja, jolloin arvokkain tyvitukki siirtyy kuitupuuksi. Puustovaurioita syntyy erityisesti hirvien talvilaidunnusalueilla.

Metsänomistajille maksettiin viime vuonna hirvituhokorvauksia runsaat 450 000 euroa.

– Korvausten määrä on vähäinen todellisiin metsissä esiintyviin tuhoihin verrattuna, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Korvausten vähäisyyteen vaikuttaa muun muassa se, että vain 60 prosenttia metsien pinta-alasta on korvausten piirissä, koska vain yksityiset voivat hakea korvauksia. Huomattava osa korvaushakemuksista jää yksityisiltä kuitenkin tekemättä.

– Myös korvausperusteet ovat huonontuneet, koska sekä metsälakia että hirvituhojen korvaamisesta säädettyä asetusta on muutettu, Remes kertoo.

Metsästys on metsäkeskuksen mielestä tehokkain konsti metsätuhojen vähentämiseksi.

– Muut hirvikannan säätelytoimet ovat joko tehottomia tai niin työläitä, että niitä voidaan toteuttaa vain rajoitetusti, Remes sanoo.

Alueellisten riistaneuvostojen suositus oli, että syksyn 2015 jahtikauden jälkeen metsissä olisi ollut 65 000–89 000 hirveä. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kanta oli talvikauden alkaessa 77 000–100 000 yksilöä.

– Hirvikannan säätelystä ei ole päästy yksimielisyyteen metsänomistajien, metsästäjien ja metsäammattilaisten kesken. Nyt alkaa olla jo merkkejä, että metsänomistajat ovat investoineet vähemmän uudistamiseen, koska ovat turhautuneet hirvituhoihin, Remes sanoo.