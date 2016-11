Ahvenlammen alueen metsäsuunnitelmaa esitellään asukkaille

Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi järjestää asukastilaisuuden ensi tiistaina 8.11. klo 17 – 19 Pulpin koululla. Tilaisuudessa esitellään valmistumassa olevaa Ahvenlammen alueen metsäsuunnitelmaa ja kuullaan asukkaiden mielipiteitä suunnitelmasta. Mukana tilaisuudessa ovat Jussi Kemppainen OTSO Metsäpalveluista, Juha Juuti Etelä-Karjalan lintutieteellisestä yhdistyksestä ja Risto Laukas Lappeenrannan kaupungilta. Ahvenlammen alue jätettiin pois Joutsenon alueen muusta suunnittelusta vuonna 2010. Sittemmin on asukkaiden aloitteesta ja yhteistyössä luontojärjestön edustajan kanssa laadittu luonnos uudeksi metsäsuunnitelmaksi. – Suunnitelmaa esitellään asukkaille ja juuri asukkaiden eli alueen käyttäjien näkemystä kuullaan herkällä korvalla, toteaa Laukas. Suunnitellun alueen koko on noin 50 hehtaaria ja alue sijoittuu Ahvenlammen ympärille. Ahvenlammen kuntoradan varteen on asennettu viime keväänä 25 linnunpönttöä ja tilaisuudessa kerrotaan myös miten pesintä on onnistunut. Samoin kerrotaan uudesta lähialueiden siistintä mahdollisuudesta ilman erillistä lupaa. Tämä on kokeilu, jossa asukkaat saavat ilman erillistä lupaa siistiä 10 metrin kaistalta pusikoita ja pienpuustoa.