Osuuskunta oudoksuttaa Karsturannassa

Karsturantaan suunnitteilla oleva vesihuolto-osuuskunta ja tapa, jolla hanketta on viety eteenpäin kaikessa hiljaisuudessa, herättää ihmetystä kylällä.

Yksi ihmettelijöistä on Ruhanaisentiellä asuva Eila Härmä, joka oudoksuu yleissuunnitelman teettämistä naapurustoa kuulematta. Myöskään kutsua 21. marraskuuta pidettäväksi aiottuun osuuskunnan perustavaan kokoukseen ei ole kuulunut.

– Silloin aiemmin, kun osuuskuntaa ensi kertaa väläyteltiin, jotain hyvin ylimalkaisia karttoja oli esillä, mutta sen tarkempaa tietoa, minne yhteisverkostoa on piirretty, ei ole tihkunut.

Osuuskunnan primus motor, Seppo Härkönen, kartoitti alun perin Karsturannan kiinteistöjen halukkuutta osuuskunnan perustamiseen ja yhteisviemäriin liittymiseen helmikuussa 2015. Hän lähestyi tuolloin kirjeitse noin neljääkymmentä kiinteistöä, joista vain kolmannes ylipäätään vastasi kyselyyn.

– Mekään emme ottaneet mitään kantaa. Emme halunneet lähteä hötkyilemään, kun asiassa on ollut monenlaista tuulta, Härmä viittaa niin sanottuun hajajätevesiasetukseen, jonka sisältö on ollut muutosten kourissa.

Yleissuunnitelmaa varten laaditussa avustushakemuksessa suunnitellulla toiminta-alueella sijaitsevien kiinteistöjen määrä on Embria Tapiola, Kemira Chemicalsin Joutsenon tehtaat ja Härkösen edustama rivitalokiinteistö pois lukien pudonnut 12–15:een Rantatien ja Arposenniementien varren asuinkiinteistöön.

Joutseno-lehti tavoitti Seppo Härkösen mutta hän ei kiireisiinsä vedoten halunnut keskustella osuuskuntahankkeesta. Härkönen kuitenkin kertoi, että Karsturannan vesihuolto-osuuskunta on määrä perustaa 21.11.

Kemiralla on vastikään päivitetyn ympäristöluvan mukaisesti lupa johtaa myös Joutsenon tehtailla syntyvät saniteettijätevedet käsiteltäväksi omalle, hiljattain remontoidulle jätevedenpuhdistamolleen ja edelleen purkuvesiputkea pitkin Kolarinlahteen.

Tehtaanjohtaja Janne Tynninen pitää ennenaikaisena kommentoida yhtiön kiinnostusta lähteä mukaan osuuskuntaan ja sen mahdolliseen vesihuoltoverkostoon.

Aiheesta lisää 3.11. Joutseno-lehdessä.