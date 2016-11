Lumi toi kiireen

Joutsenon Öljy- ja Rengashuollossa rengasruljanssi alkoi käytännössä sillä hetkellä, kun taivaalta viime viikon tiistaina alkoi tipahdella lunta.

– Muutamia renkaanvaihtoja oli pian puolenkuun jälkeen – vanhempi väki ottaa asiakseen vaihdattaa renkaat hyvissä ajoin –, mutta siitä se rylläkkä alkoi justiinsa, juu, vahvistaa yrittäjä Aki Puustinen.

Lumi ehti välillä jo sulaakin, kiire ei.

– Renkaita ollaan vaihdettu kahdeksasta viiteen. Sen jälkeen on tehty rengastöitä pitkälle iltaan asti.

Rengastöillä Puustinen tarkoittaa vanhojen renkaiden purkamista pois vanteilta ja uusien pyöräyttämistä tilalle.

– Moni tilaa netistä renkaat ja tuo ne tänne asennettavaksi.

Jos kiihkeimmän rengassesongin keskellä vuorokaudesta alkavat tunnit olla kortilla, Joutsenon Öljy- ja Rengashuollon rengashotellista kausisijat ovat jo loppuneet.

– Meidän on toistaiseksi mahdollista ottaakin vain noin 80 sarjaa. Kysyntää on enemmän kuin meillä on tällä hetkellä tarjontaa.

Suunnitteilla on kasvattaa varastokapasiteettia tulevaisuudessa.

Joutsenolaiset ajavat Puustisen tuntuman perusteella talvet pääsääntöisesti nastoilla.

– Sanotaan näin, että kymmenisen prosenttia on kitkarenkaan osuus myynnistä. Näillä leveysasteilla kitka ei vielä ole lyönyt läpi.

”Puhkeamattomat” run flat -renkaat ovat tätäkin marginaalisempi ilmiö.

– Se oli hyvin pieni hetki, kun ne olivat in. Saksasta tuoduissa autoissa niitä oli, mutta kaikki haluavat niistä eroon. Ne ovat kovat ja jyrämäiset ajaa. Ajotuntuma kärsii meidän patikkoisilla teillämme, Puustinen tietää.

Lisää talvirengas- ja -autoiluasiaa 3.11. Joutseno-lehdessä.