Kuorossa kaikki muu unohtuu

Nallipyssyhaastattelussa Piia Poikonen, Joutsenon Naislaulajien yksi uusimmista kuorolaisista.

1. Milloin liityit Joutsenon Naislaulajiin? Oliko päätös hetken mielijohde vai pitkällisen harkinnan tulos?

– Syksyllä 2016. Olen jo pitkään miettinyt, että haluaisin laulaa kuorossa, mutta elämä on ollut pienten lasten takia kiireistä. Kesän lopulla päätin, että koitetaan, pääsenkö mukaan, ja ilomielinhän nuo minut hyväksyivät!

2. Oletko ennen laulanut kuorossa?

– Lapsena joitakin vuosia.

3. Mikä on äänialasi?

– Alempi altto eli kuoron matalin ääni.

4. Naislaulajien joulukonsertti on 21.12. Jännitätkö sitä vai oletko rutinoitunut esiintyjä?

– En oikein osaa jännittää, kun mukana on näin kokeneet konkarit. En ole mikään rutinoitunut esiintyjä, mutta eiköhän muiden mukana selvitä hyvin. Se on kuorolaulussa hienoa, että tämä on yhteispeliä.

5. Millaisesta musiikista pidät?

– En oikein osaa sanoa, että jokin tietty musiikkityyli olisi suosikkini, mutta minulle musiikissa melodia on tosi tärkeä. Tykkään kuunnella myös instrumentaalimusiikkia ja klassista.

6. Mikä levy soi autossasi/stereoissasi/Spotifyssa juuri nyt?

– Nyt olen kuunnellut paljon joululauluja ja kuoron myötä olen innostunut kuuntelemaan myös eri kuorojen levyjä. Olen vasta alkanut ymmärtää, miten valtavasti taitoa tarvitaan siinä, että monet äänet sointuvat kauniisti yhteen.

Lue haastattelu kokonaisuudessaan 3.11. Joutseno-lehdestä.