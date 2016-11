Kataja taipui sipoolaisille

Ensimmäisen divisioonan naisten salibandyn kärkijoukkueeksi veikattu ÅIF Sipoosta taivutti Joutsenon Katajan (JoKa) naisjoukkueen häviöön.

Maanantaina pelattu ottelu Sipoossa päättyi tappiolukemin 6-4.

Sarjataulukossa JoKa on toiseksi viimeisenä eli 11. yhdellä voitolla, yhdellä tasapelillä ja neljällä häviöllä. Pelaajatilastojen valopilkku on JoKan Elina Suutari, joka on pistepörssissä kymmenes.

Seuraava peli Katjan naisilla on kotona Joutsenohallissa 19.11. Silloin vastaan asettuu turkulainen AFC Campus. Seuraavana päivänä Joka kohtaa Imatran urheilutalolla KaPa-65:n.