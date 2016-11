Olli Herman juontaa Kaamospuhalluksen

Jo 17. Kaamospuhallus-nuorisotapahtuma järjestetään perjantaina Lappeenrannan Urheilutalolla kello 18–23. Tänä vuonna pääesiintyjinä ovat kotimaiset artistit Aurora ja Nopsajalka.

Tapahtumaa juontaa Reckless Love -yhtyeen laulaja Olli Herman sekä Lappeenrannasta kotoisin oleva tubettaja Marakatti.

Kuten edellisinäkin vuosina, myös tänä vuonna lavalle nousee paikallisia nuoria artisteja. Lavan valtaa hardrock-yhtye The Rivet, joka on tehnyt musiikkia jo kahden vuoden ajan.

avalle nousee myös aivan tuore lupaava tapaus Moodriders, joka heidän omien sanojensa mukaan on musikaalinen show, jossa tutkiskellaan, voiko ihminen olla instrumentti.

Tekemistä riittää Kaamospuhalluksen useissa tapahtuma- ja toimintapisteissä

Monilla eri järjestöillä ja yhteistyökumppaneilla on omia toimintapisteitään tapahtuman aikana. Myös vanhat suositut toimintapisteet ovat tänäkin vuonna mukana, kuten surffilauta, rodeohärkä ja elävä kirjasto. Myös uusia toimintapisteitä on luvassa, joista yhtenä toimii pelinurkkaus.

Pelinurkkauksessa voi viettää tuttujen tai tuntemattomien kanssa aikaa ja haastaa heidät erilaisissa moninpeli-kilpailuissa. Paikalla on myös pelikasvatuksen ammattilainen, jonka voi haastaa pelaamaan tai kysyä mieltä askarruttavista asioista digitaalisiin peleihin liittyen.

Kaamospuhallus on nuorten tapahtuma, mutta yläikärajaa ei ole. Alaikäraja kuitenkin on; 12 vuotta. Tapahtuma on päihteetön ja päihteettömyyden tarkistavat järjestyksenvalvojat puhalluttamalla sisääntulijat.